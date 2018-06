Zraněný Glik nakonec zůstane v polské nominaci pro fotbalové MS

Obránce Kamil Glik nakonec přece jen zůstane v nominaci polské fotbalové reprezentace na mistrovství světa v Rusku. Třicetiletý stoper Monaka z ní původně vypadl kvůli zranění ramena, dnes však vedení výpravy oznámilo, že v týmu zůstane a měl by být připraven nastoupit do posledního utkání ve skupině.

"Rozhodli jsme, že Kamil s námi do Ruska pojede. Po dnešním vyšetření jsem přesvědčen, že existuje naděje, že by mohl zasáhnout do třetího zápasu," citovala agentura Reuters reprezentačního lékaře Jacka Jaroszewského.

Polsko se na šampionátu utká se Senegalem, Kolumbií a skupinu uzavře za tři týdny duelem s Japonskem. Dnes výběr trenéra Adama Nawalky čeká poslední přípravný duel před mistrovstvím proti Litvě.

Glik se zranil na tréninku těsně před uzávěrkou nominací, ale do konečného třiadvacetičlenného výběru se přesto vešel. Posléze ho však nahradil Marcin Kamiňski ze Stuttgartu, protože podle Jaroszewského měla léčba trvat minimálně šest týdnů.