Potrestaný Blatter se chystá přijet na mistrovství světa. Zve ho Putin

Bývalý předseda mezinárodní federace FIFA Sepp Blatter se chystá přijet na mistrovství světa do Ruska, přestože má šestiletý zákaz působení ve fotbale. Podle svého mluvčího dostal dvaaosmdesátiletý švýcarský funkcionář pozvání od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Blatter vedl FIFA sedmnáct let, v nejvyšší funkci byl i v době, kdy Rusko vyhrálo volbu pořadatele letošního MS. V roce 2015 dostal od etické komise FIFA trest za ilegální platbu dvou milionů švýcarských franků Michelu Platinimu za údajnou poradenskou činnost. Potrestán byl i bývalý šéf UEFA Platini.

FIFA se nyní podle agentury Reuters k Blatterově návštěvě MS nevyjádřila. Už loni na podzim, kdy se objevily první zprávy o Putinově pozvání, však vedení světového fotbalu uvedlo, že v Blatterově přítomnosti na turnaji nevidí problém.

Blatter se ještě nerozhodl, kdy do Ruska přicestuje a které zápasy navštíví. Na čtvrteční zahajovací ceremoniál a následné utkání Ruska se Saúdskou Arábií však podle mluvčího určitě nedorazí.

Putin se před časem nechal slyšet, že by si Blatter za vedení světového fotbalu zasloužil Nobelovu cenu. Dodal také, že nevěří, že by byl Blatter zapleten do korupčního skandálu FIFA, který před třemi lety vedl k jeho pádu. Podle dřívějšího vyjádření Kremlu dostal pozvání navštívit šampionát také Platini, další Putinův "starý přítel".