Potvrdí světový šampionát v Rusku staré pravdy a Linekerova slova? Kolik dostane šampión?

Že by stará pravda zase platila? Že by miliónkrát omílaný Linekerův výrok došel naplnění i v Rusku? Že by se Němci ziskem druhého titulu v řadě vyrovnali Brazilcům, kteří na předchozích dvaceti světových fotbalových šampionátech získali třikrát Zlatou Niké a dva Světové poháry k tomu?