Sparťan Zelenka se vrací do Lužnik, kde před lety mrzl

Před 17 lety tu Lukáš Zelenka hrál Ligu mistrů, teď se do Moskvy vrátil. Bývalý záložník Sparty doprovází syna Adama na globální mládežnické akci s názvem Football for Friendship (Fotbalem k přátelství).

Bývalý sparťanský záložník Lukáš Zelenka na turnaji v rámci projektu Football for Friendship v Moskvě doprovází svého syna Adama.

Do ruské metropole dorazily výpravy z 211 zemí, například i ta ze Svatého Vincence a Grenadiny nebo Šalamounových ostrovů. Téměř dva tisíce osob. „Bydlíme všichni na jednom hotelu, autobusy se v jeden moment přesouváme do nedalekého areálu Lokomotivu Moskva. Máme dokonce i policejní doprovod. Z organizačního pohledu naprosto neskutečný. Klobouk dolů, všechno funguje," říká Zelenka.

Sociální projekt pro děti pod záštitou ruského gigantu Gazprom se letos koná pošesté. V jeho rámci probíhá fotbalový turnaj dvanáctiletých, týmy se sestavují na základě hlavní myšlenky: celky tvoří hráči a hráčky různých národností. Každá země vysílá dva dětské účastníky.

„Děti mezi sebou komunikují anglicky, každý tým má svého educatora, vzdělávače. Je tu spousta dětí i dospělých z Afriky, z malých států, ostrovů. Člověk je sleduje, jsou nadšení," podotýká Zelenka.

Třešničkou pro aktéry bude návštěva čtvrtečního úvodního zápasu mistrovství světa mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Mnozí z nich se dokonce zúčastní slavnostního zahájení přímo na trávníku v rolích vlajkonošů. Bude mezi nimi druhý český vyslanec na turnaji Jakub Macák.

„Pro děti to bude velký zážitek. Ale i pro mě. V Lužnikách jsem hrál před lety Ligu mistrů proti Spartaku, v mínus patnácti, byl jsem zmrzlej. Kolem hřiště byl atletický ovál, devět drah, hlediště strašně daleko. Teď je stadión zrekonstruovaný, bude to parádní," těší se osmatřicetiletý Zelenka.

Tím ovšem jeho ruská mise skončí, na další duely se už do dějiště šampionátu nevrátí. „Za svoji kariéru jsem se nacestoval dost," podotýká mistr Evropy do 21 let z roku 2002. V Moskvě je se synem od pátku, metropoli si stihl projít. Před 17 lety tady zažil zchátralé město a neustálý policejní dohled, což v něm nezanechalo příznivé stopy. Nyní je mile překvapený.

„Musím se přiznat, měl jsem z návratu do Moskvy obavy. Se Spartou jsme měli hotel v centru, byli jsme se s klukama podívat na Rudém náměstí. Kreml vypadá pořád stejně, je pořád červený, ale Moskva je celkově úplně jiné město," dodává Zelenka.