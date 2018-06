Hierro se rázně chopil nové role. Chce napodobit Zidana

Španělský svaz dnes odvolal kouče Julena Lopeteguiho, protože bez jeho vědomí podepsal smlouvu s Realem Madrid. A vedení týmu předal sportovnímu řediteli svazu Hierrovi. "Jen jsem se zeptal, kde to mám podepsat. Nemohl jsem to odmítnout, protože bych si to nikdy neodpustil," řekl Hierro na dnešní tiskové konferenci.

Dosud přitom trénoval jen druholigové Oviedo a byl asistentem v Realu, kde strávil většinu hráčské kariéry. Právě v realizačním týmu Realu ho tehdy nahradil Zidane, který se později ujal prvního týmu a byl velmi úspěšný i bez větších trenérských zkušeností.

"Sice jsem trénoval jen jeden rok v Oviedu a byl jsem rok asistentem, ale na hřišti se pohybuji přes 30 let," prohlásil Hierro, který patří mezi největší hvězdy španělského fotbalu. Startoval i na čtyřech mistrovstvích světa.

"Chtěl jsem jít krok po kroku, ale nabídla se mi tato možnost. Takový je fotbal. Nikdy nevíte, co se stane. Věřím, že i bez zkušeností lze být úspěšný," uvedl s odkazem na Zidanův úspěch.

Jako sportovní ředitel byl od listopadu týmu nablízku a chce navázat na Lopeteguiho práci. "Nelze dvouletou práci změnit za dva dny," řekl Hierro. V pátek povede mužstvo do derby s Portugalskem. "Nemáme čas řešit, co se stalo. Musíme se přes to rychle přenést a soustředit se na mistrovství. Máme velkou šanci uspět a je třeba zůstat pozitivní. Nelze brát poslední události jako výmluvu. Hráči jsou profesionálové a soustředí se jen na svou práci," dodal padesátiletý bývalý obránce.