Sličné děvy, Ronaldo, Robbie Williams a Putinův projev.... Fotbalové MS bylo zahájeno!

Britský zpěvák za doprovodu kapely a tanečníků přímo na trávníku zazpíval jeho největší hity Let Me Entertain You a Rock DJ a spolu se sólistkou vídeňské opery předvedli další ze známých Williamsových písní Angels. Ještě před tím přinesli na hřiště pohár pro mistry světa bývalý brankář španělské reprezentace Iker Casillas a ruská modelka Natalia Vodianová.

Na závěr ceremoniálu šampionát zahájili ruský prezident Vladimir Putin a předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino.