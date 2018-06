Možná teď budeme v přehnané euforii, říkají Rusové po vysoké výhře. Gratuloval i Putin

„Takový výsledek jsme opravdu nečekali, ale předvedenou hru ano. Jasně jsme dali najevo, že na šampionátu chceme být důstojným soupeřem," radoval se ruský kouč Stanislav Čerčesov, jenž před turnajem čelil silné kritice.

„Proč bych se měl stresovat? Den před utkáním jsem byl uvolněný a dnes také, protože znám své hráče. Je to radost s nimi dělat. Každý kouč je závislý na hráčích, mohl jsem být v klidu," reagoval trenér po vysoké výhře.

Jde o druhé nejvyšší vítězství pořadatelské země v zahajovacím zápase. Jen Itálie v roce 1934 vyhrála větším rozdílem, když Spojené státy rozebrala 7:1.

„Možná teď budeme až v přehnané euforii, ale jsem rád, že jsme fanouškům udělali radost. Také mi volal prezident, pogratuloval mně i hráčům a řekl, ať takhle hrajeme dál," rozplýval se ruský kouč.

Z náhradníka hvězdou

Ukončení šňůry sedmi utkání bez vítězství se užívali i hráči. „Nejde popsat, co cítím... Mám radost, že jsme vyhráli a já mohl pomoci týmu. Mám také radost kvůli mojí rodině, protože vždycky, když jsem byl zraněný, tak se mnou společně trpěla. A jestli je to splněný sen? Sen se mi splnil, když jsem byl v konečné nominaci. O něčem takovém se mi nesnilo ani v nejdivočejších snech," usmíval se hrdina utkání Denis Čeryšev, autor dvou branek.

„Před prvním gólem jsem dostal špatnou přihrávku a nemohl jsem udělat nic jiného. Můj druhý gól? Na tréninku jsme se tomu věnovali. Snažím se být nahoře s Dzjubou, vyhrál hlavičku a já to prostě napálil, neměl jsem čas přemýšlet," culil se muž zápasu, jenž se na hřiště dostal až ve 24. minutě za zraněného Dzagojeva. To je jediná kaňka na ruském triumfu. „Jak je na tom Dzagojev, to ještě nevíme, ale taková zranění obvykle bývají vážná a nemusel by si už na turnaji zahrát. Ale zítra ho čeká další vyšetření a budeme vědět víc," prozradil Čerčesov.

To jeho protějšku udělal vstup do turnaje větší starosti. „Byl to těžký zápas, utrpěli jsme těžkou a nečekanou porážku. Rusové si počínali velmi dobře, zatímco my jsme neměli svůj den. Musíme na to zapomenout a myslet už na další zápas," poznamenal kouč Saúdů Antonio Pizzi.

„Věřte mi, že v dalším zápase budeme hrát lépe. Ano, zkomplikovali jsme si cestu za naším cílem, ale neměli bychom být souzeni jen na základě jednoho zápasu," poznamenal.

Rusko ukončilo sedm zápasů a od loňského října trvající sérii bez vítězství. V dalším utkání nastoupí sborná proti Egyptu, Saúdskou Arábii čeká Uruguay.