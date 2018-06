Dáme pivo a hamburgery, chtějí Dánové zopakovat vítězný recept i na MS

Podle obránce Jannika Vestergaarda by fotbalistům Dánska mohlo k úspěchu na mistrovství světa pomoci pivo a návštěvy rychlého občerstvení. Nakonec podobně uvolněný přístup vynesl severské reprezentaci v roce 1992 senzační titul evropských šampionů.

"Myslím, že by nebyl špatný nápad dát si čas od času pivo a zastavit se v McDonalds," citovala stopera Mönchengladbachu agentura DPA. "Řeknu to trenérovi," přidal pětadvacetiletý Vestergaard, který se spoluhráči vstoupí do šampionátu v Rusku sobotním zápasem proti Peru. Poté Seveřany čeká Austrálie a Francie.

Dánsku už se navíc podobný přístup osvědčil na Euru v roce 1992, kam se Seveřané dostali až jako náhradníci za Jugoslávii vyloučenou po vypuknutí války na Balkáně. Někteří reprezentanti byli na turnaj narychlo povoláni z dovolených a možná i proto je trenér Richard Möller Nielsen nezatěžoval přísným režimem.

Dánové si tak například před klíčovým zápasem o postup ze skupiny zahráli minigolf a před semifinále s obhájci titulu Nizozemci zase zašli na hamburgery. Před finále s Německem jim zase trenér povolil ubytovat na pokojích manželky a přítelkyně.

Podobný zázrak se však od Dánska tentokrát nečeká. "Dlouho jsme na velkém turnaji nebyli, ale i tak doufáme, že dáme fanouškům důvod být na nás pyšní," připomněl Vestergaard, že reprezentace chyběla jak před čtyřmi lety na světovém šampionátu, tak i před dvěma lety na Euru.