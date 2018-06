Messi, Neymar a spol. v akci! Víkend ve znamení favoritů

Lionel Messi po příletu Argentiny do Ruska.

Mladí a hladoví, takoví mají být na šampionátu Francouzi. Na minulých třech mistrovstvích světa v zahajovacím zápase neinkasovali a po dobrém vstupu touží i v Rusku, kde na úvod změří síly v sobotu v Kazani s Austrálií. Tým galského kohouta patří mezi největší uchazeče o titul, v generálce však jen remizoval 1:1 s USA.

„Chceme na úvod předvést to nejlepší, co v nás je. Chceme být nebezpeční, vytvářet si šance a vstřelit góly," slibuje francouzský trenér Didier Deschamps.

Tři hodiny po Francii vstoupí do turnaje také Argentina. Její zápas s Islandem na hřišti moskevského Spartaku patří k nejočekávanějším utkáním první fáze šampionátu.

Téma je jasné - poslední šance božského Lionela Messiho na světový titul.

„Jsem si jist, že začíná Messiho mistrovství světa. Nemyslím si, že to bude jeho poslední turnaj, ale očekávám, že předvede skvělé výkony. Nedává nic najevo, ve svém těle však má hodně hněvu a odhodlání," poukazuje jeho krajan Carlos Tévez, který se do nominace Argentiny nedostal. Útočník Bocy Juniors by si na své krajany klidně vsadil. „Argentina je jedním z největších favoritů. Jenom Německo a Brazílie jsou na naší úrovni," zdůrazňuje Tévez.

Němci sní o obhajobě

Němci se v neděli v moskevských Lužnikách představí proti Mexiku. Obhájci titulu nedorazili v ideálním rozpoložení. V přípravných zápasech se jim nedařilo. Němci však vždy byli turnajovým týmem! „Víme, že vyhrát mistrovství světa dvakrát po sobě je velmi těžké, ale máme tým, který to může dokázat," doufá obránce Joshua Kimmich. „Musíme se zlepšit. Ale pokud budeme hrát všichni na hranici možností, může se nám obhajoba povést," přizvukuje mu záložník Toni Kroos.

„K Německu máme respekt, ale rozhodně není neporazitelné. Na světě jsou tři rozdíloví hráči, Messi, Ronaldo a Neymar. A žádný z nich není Němec," ušklíbá se jen mexický obránce Carlos Salcedo, který hraje v bundeslize za Frankfurt.

Tři hodiny po Němcích pak svou ruskou misi začnou Brazilci. V Rostově vyrukují proti Švýcarsku. Kanárci jsou nachystaní, třeba vajíčkovou bitvou na oslavu Coutinhových narozenin dali najevo patřičnou pohodu i sounáležitost. A hlavně, po zranění se stihl uzdravit jejich spasitel Neymar. „Cítím se skvěle, stejně jako moji spoluhráči. V celém týmu panuje obrovská pohoda a jsme natěšení, abychom dokázali velké věci. Zajímá nás jedině zlato," ujišťuje Neymar, že Kanárci vyrážejí za titulem.