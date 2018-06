Ronaldo si mnul bradu a vzkazoval: Nikoli ten, co se fotí s kozami, ale já jsem GOAT. Největší všech dob

Kolik těch hlubokých výdechů udělal? Čtyři? Pět? Šest? Nebo snad ještě víc? Do konce partie se Španěly scházely v Soči dvě minuty a Ronaldo věděl, že je všechno na něm. Dvakrát dostal v nejsledovanějším a nejočekávanějším duelu prvních dvou šampionátových dnů své Portugalsko do vedení, ale nestačilo to. La Roja nejenže pokaždé vyrovnali, oni dokonce skóre otočili.