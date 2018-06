Poulsen mohl být za zloducha, ale zápas dohrál jako hrdina

„Byl to pro mne neskutečný zápas. Mohl jsem být za zloducha, ale nakonec jsem se stal hrdinou. Takovou škálu emocí od pocitu zmaru po obrovské štěstí jsem ještě nikdy nezažil," vyprávěl po utkání rodák z Kodaně s tanzanskými kořeny.

„Ty dvě minuty po nešťastném zaškobrtnutí o nohu soupeře pro mne byly hrozné. Tím horší, že sudí se byl podívat na video a moje modlitby nebyly vyslyšeny. Kopala se penalta. V tu chvíli jsme mohl být za zloducha. Těžko vypovědět pocit, kdy míč letěl nad břevnem... Nepřeji ani protihráčům nic špatného, ale já byl v té chvíli šťastný," vyprávěl po utkání médiím.

Po necelé hodině zápasu se stal dánským hrdinou. Po brejku mu předložil míč Christian Eriksen a Poulsen levačkou technicky obstřelil padajícího gólmana. „Úžasná radost a úleva. Najednou se pro mne všechno obrátilo šťastným směrem a najednou jsem byl za hrdinu. Měl jsem i kliku, sice jsem se soustředil na střelu, ale gólman dobře vyběhl a vystihl směr mé rány. Naštěstí byla i dostatečně prudká," říkal s viditelnou úlevou Poulsen.

Smutný Kvist a neprůstřelný Schmeichel

Oddechl si i dánský kouč Äge Hareige. „Potvrdilo se, že Peru má skvělý tým. Mají rychlé technické hráče a hrají typický technický jihoamerický fotbal s rychlým přechodem do útoku. Zahodili penaltu a několik dalších šancí. Dnes jsme nebyli lepším, ale šťastnějším týmem," řekl.

Už po půl hodině přišli Seveřané o klíčového záložníka Williama Kvista, který byl po tvrdém střetu se soupeřem odnesen z trávníku na nosítkách. „Je to vážné, vypadá to na na zlomené žebro. Jestli se to potvrdí, tak je to pro nás velká komplikace, protože v takovém případě by na turnaji skončil. V mužstvu měl velmi důležitou úlohu," dodal kouč.

Na výhře Dánska má velký podíl také jednatřicetiletý gólman Kasper Schmeichel, který chytil Peruáncům několik šancí. Popáté v řadě udržel v brance dánské reprezentace čisté konto, dohromady pak nedostal gól v národním dresu 534 minut. Na posledy ho překonal loni v listopadu Ir Shane Duffy. Čisté konto udržel ve svém prvním utkání na mistrovství světa. Jeho slavnějšímu otci Peteru Schmeichelovi se to na světových šampionátech povedlo v jediném z pěti utkání.

Peru se nevzdává

Hodně smutní byli Peruánci. „Výsledek neodráží dění na hřišti, měli jsme více šancí a dokonce neproměnili penaltu. Nic není ztraceno. Když budeme hrát dál jako dnes, tak výsledky přijdou," uvedl trenér Peru Ricardo Gareca. „Pro vítězství jsme udělali úplně všechno, bohužel se to nepovedlo. Hráčům nemůžu nic vytknout, nemám si na co stěžovat. Fotbal je o efektivitě a Dánové z minima vytěžili maximum, my naopak z maxima neudělali nic," dodal smutně.