Argentinským fanouškům spadl v Moskvě na hlavu nahý muž

Mysleli si, že Messiho zahozená penalta v utkání s Islandem byla tím nejhorším, co je na MS v Rusku potká. To se ale fanoušci Argentiny pletli. Zažili totiž daleko horší příhodu, při které tuhne krev v žilách. Podle zprávy listu Moskovskij komsomolec se na hlavy tří fandů zřítil z šestého patra nahý muž. Nešťastník po převozu do nemocnice zemřel, Argentinci jsou v péči lékařů.