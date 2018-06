Ruská policie zatkla ve vlaku Brita, vzal prý policistovi zbraň

Ruská policie vysadila z vlaku mířícího do Volgogradu dva britské fanoušky, z nichž jeden se dostal do konfliktu s policií a byl zadržen. Oznámila to agentura Reuters. Britští fanoušci měli namířeno na první zápas anglické reprezentace na fotbalovém mistrovství světa proti Tunisku, který se bude hrát ve Volgogradu dnes večer.