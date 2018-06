Reus se pustil do Löwa. Fanouškům leží v žaludku Özil

Tak tvrdou kritiku kouč německých mistrů světa Joachim Löw za dvanáct let, co vede německou reprezentaci, ještě neslyšel. Po nedělní prohře 0:1 s Mexikem to schytal od médií i fanoušků, kteří také tvrdě útočili na některé hráče. Navíc se do něj pustil i záložník Marco Reus. Kritika šéfa od hráčů, to není v Německu zvykem. Löw poprvé za dvanáct let zrušil pozápasovou tiskovou konferenci... Reus přišel na trávník v 60. minutě, což bylo podle médií i fanoušků pozdě.