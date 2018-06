Výstavní góly padají, v Rusku se ale hraje šampionát plný vlastňáků

Parádní trefy do šibenice, dělovky z voleje, nebo sóla přes několik protihráčů zvedají fanoušky ze sedadel. Na mistrovství světa v Rusku ale padá také hodně vlastních gólů. Je jich dokonce tolik, že útočí na historické rekordy. Možná tak bude z ruského MS šampionát vlastňáků. Fotbalový svátek vstoupil teprve do své druhé čtvrtiny a statistiky hlásí, že skoro dvanáct procent gólů padlo do vlastní sítě.