Chystá se hvězdná rošáda! Zájemce o Ronalda nabízí astronomickou sumu

Senzace fotbalového léta se blíží! Francouzský PSG se prý chystá na hvězdnou super rošádu. Zálusk si bohatý klub dělá na portugalského génia Cristiana Ronalda a vytasit se hodlá s nabídkou, která musí zamotat hlavu i slavnému Realu Madrid, kde CR7 momentálně působí. Za hvězdu je klub ochotný do Španělska poslat skoro osm miliard korun a samotnému hráči nabídne královský plat. PSG je prý ochotný uvolnit do Bílého baletu Brazilce Neymara.

Že by Cristiano Ronaldo přece jenom nemluvil po triumfu v Lize mistrů jen tak do větru? Portugalec tehdy utrousil, že o jeho budoucnosti bude jasno během pár týdnů a naznačil, že nemusí v další sezóně pokračovat v madridském velkoklubu. Šokoval spoluhráče, fanoušky i celý fotbalový svět. Byl z toho hotový poprask. Pak sice zařadil zpátečku a svá vyhlášení korigoval. Jenže mávnout nad takovým výrokem rukou prostě nemůžete.

A zvláště když teď pronikla do médií informace, že PSG chystá balík na nákup legendy CR7. Klubové kase hodlá pořádně pustit žilou, připravuje sumu 300 miliónů eur, tedy skoro osm miliard korun, čímž by roztrhal dosavadní přestupové rekordy napadrť (odchod Neymara z Barcelony do Paříže za 222 miliónů eur).

Šetřit prý PSG nehodlá ani na platu pro svoji hvězdnou posilu. Při slibované roční odměně ve výši 45 miliónů eur (asi 1,1 miliardy ročně) se musí srdce rozbušit snad i Ronaldovi, jenž tedy nouzí zrovna netrpí.

Podle listu Mundo Deportivo se ale ještě o transferu nezačalo jednat, vše se chystá. Stejně tak média uvádějí, že si na značku CR7 myslí i Manchester United, jenže těžko říct, zda můžou v téhle bitvě miliard sekundovat francouzskému rivalovi ve vlastnictví katarských boháčů.

Média navíc upozorňují, že pokud by Ronaldo do PSG opravdu zamířil, musel by klub obchod spojit s odchodem Brazilce Neymara, aby klub dostál požadavkům FIFA ohledně finančního fair play. V zákulisí se proslýchá, že by Real o hráče mohl mít zájem. Naštval by rivala z Barcelony a ještě by získal hodně kvalitní náhradu.

Nejspíš nás čeká ještě pořádně horké fotbalové léto.