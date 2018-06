Diego Costa šťastnou trefou zařídil Španělsku výhru, íránský gól neplatil

Fotbalisté Španělska na mistrovství světa v Rusku zvítězili 1:0 nad Íránem a se čtyřmi body mají blízko k postupu do vyřazovacích bojů. Naopak asijský tým zřejmě bude potřebovat v posledním utkání porazit úřadující mistry Evropy Portugalce, aby prošel do dalších bojů.

Španělé museli dlouho dobývat hluboký obranný blok soupeře a těžko se dostávali do zakončení. Až v 54. minutě je vysvobodil šťastným gólem Diego Costa, který skóroval potřetí na turnaji. Íránci také dali gól, ale branka Sajjeda Ezatolahího neplatila kvůli ofsajdu.

Írán inkasoval teprve ve druhém z posledních 15 soutěžních zápasů. Španělsko protáhlo neporazitelnost trvající od mistrovství Evropy 2016 na 22 zápasů a nový trenér Fernando Hierro si připsal první výhru.

Íránci udělali tři změny v sestavě oproti vítěznému zápasu s Marokem a vedle zraněného Češmího se nedostalo ani na kapitána Šodžáíe a největší hvězdu Džahánbachše. Hierro ve španělské nominaci místo Kokeho poslal do hry ofenzivnějšího Vázqueze a na pravou stranu obrany se vrátil Carvajal, který doléčil zranění z finále Ligy mistrů.

Už proti Maroku se Íránci většinu zápasu spíše bránili a čekali na šanci, která přišla v závěru. Proti Španělsku ale byli zalezlí v hlubokém obranném bloku ve svém vápně a jen nechávali soupeře kombinovat kolem. V defenzivní lajně bylo často i šest hráčů vedle sebe, před nimi další tři a alespoň k půlce se občas podíval pouze útočník Azmún.

Španělé se v zahuštěném prostoru těžko prosazovali, ačkoli drželi míč přes 80 procent času. K přímému ohrožení branky se v první půli dostal jen David Silva z přímého kopu. Jinak íránská obrana vždy stačila nebezpečí zažehnat.

V 53. minutě pak mohl přijít šok, poté co po dlouhém autu tvrdě vypálil Ansárífárd a rozvlnil síť, ale jen boční, i když mnoho fanoušků na stadionu už slavilo. Ansárífárd se jen zklamaně chytil za hlavu.

A mrzet ho to mohlo o to víc, že už za minutu prostrčil Iniesta míč na Diega Costu, který se snažil uvolnit, obránce Rezajíán mu chtěl míč vypíchnout, ale tak nešťastně, že trefil Costu do holeně a od ní se odrazil míč do branky. Útočník Atlética Madrid dal třetí gól na turnaji a devátý v posledních devíti startech za Španělsko.

Soupeř musel hru otevřít a najednou dokázal být nebezpečný. Po standardní situaci dokonce Ezatolahí skóroval, jenže sudí gól kvůli ofsajdu neuznali a správnost rozhodnutí potvrdila i konzultace s videorozhodčím.

Španělé mohli vedení navýšit po chytrém signálu z rohového kopu, jenže po střele Ramose dokázali Íránci vlastními těly v poloze ležmo na brankové čáře zabránit dorážce.

Až na poslední čtvrthodinu se do hry dostal nejlepší střelec nizozemské ligy Džahánbachš, který hru Íránu hodně oživil a málem připravil gól pro Taremího. Ten ale hlavou přestřelil.