Suárez má unikátní hattrick. Jsem pyšný, radoval se uruguayský hrdina

„Jsem pyšný, že jsme potřetí za sebou postoupili ze skupiny," radoval se rodák ze Salta, který za národní tým odehrál jubilejní 100. zápas.

V Jižní Africe v roce 2010 skóroval ve skupině proti Mexiku. O čtyři roky později v Brazílii sestřelil dvěma góly Anglii. Teď rozhodl o postupu ze skupiny A už po dvou kolech, když sestřelil Saúdskou Arábii 1:0.

„Jsme rádi za výsledek, ale máme co zlepšovat. Nehráli jsme dobře, ale důležité je vítězství," uznala hvězda Barcelony. „Zápas byl další ukázkou toho, jak těžké je vyhrát zápas na mistrovství světa. Ale počítá se výsledek, chtěli jsme se hlavně kvalifikovat do další fáze," konstatoval 31letý kanonýr, který byl vyhlášen mužem zápasu. Spolu s Diegem Forlánem je s šesti trefami nejlepším uruguayským střelcem na MS.

„Dokázali jsme se kvalifikovat do další fáze, to je to, co jsme chtěli a co jsme potřebovali. Na hřišti bylo velké horko, hráči obou týmů toho měli dost. Ale byli jsme schopni kontrolovat závěr. Někteří lidé si možná mysleli, že první dva zápasy vyhrajeme lehce. Asi neznali kvalitu soupeřů, na mistrovství světa se neprobojuje nikdo špatný," ocenil soupeře kouč Jihoameričanů Oscar Tabárez, který si to v pondělí rozdá s pořadatelskou zemí o první místo ve skupině A.

„Samozřejmě jsou věci, které musíme zlepšit. Chceme hrát lépe, vytvářet si více šancí. Ale taky vidím hodně pozitiv. Ještě jsme nedostali ani gól, nemáme ani kartu a ani jedno zranění. S Ruskem se utkáme o první místo a bude to dobrá příležitost otestovat si, zda se zlepšíme," uzavřel Tabárez.