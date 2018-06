Argentina v troskách, Chorvaté Messiho a spol. převálcovali. Francie slaví postup, Dánové jsou blízko

Do pořádné šlamastyky se na fotbalovém MS dostala Argentina, která i s hvězdným Messim podlehla Chorvatsku 0:3 a po dvou zápasech má na kontě jediný bod. Chorvaté si zajistili postup do osmifinále, stejně jako předtím Francie. Té pomohla druhá výhra ve skupině C, tentokrát 1:0 nad Peruánci, kteří pro změnu mají jistotu v tom, že po základní skupině končí. Francouzi a Chorvaté se připojili k týmům Uruguaye a Ruska, které postupují ze skupiny A. V odpoledním duelu Australané remizovali 1:1 s Dány, kteří se přiblížili postupu, zatímco jejich soupeř má už jen teoretickou naději.