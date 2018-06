Velký průšvih! Selhali jsme a je to moje chyba, omlouval se kouč Argentiny po výprasku

Výhru Chorvatů opět režíroval jejich kapitán Luka Modrič, který navíc vstřelil druhý gól a byl vyhlášen hráčem zápasu. „Naše vítězství vypadá podle výsledku jako snadné, ale vůbec nebylo lehké. Klíčový byl první gól, pak jsme přidali další dva po změně stran, ale měli jsme i tři další šance. Podali jsme skvělý týmový výkon, to bylo klíčové. Když chcete porazit tým, jako je Argentina, musí hrát všichni na hranici svých možností. Dokázali jsme odříznout Messiho od míče. Prakticky k ničemu jsme ho nepustili a Argentinci se pak nedostali do šance. On je pro ně klíčový. Jsme šťastní, ale zůstáváme nohama na zemi, zatím jsme splnili první cíl, kterým byl postup," řekl po utkání Modrič.

Kouč vítězů Zlatko Dalič odhalil taktiku, s níž Chorvaté na Argentince nastoupili. „Dokonale jsme se na ně připravili. Prvních dvacet minut jsme se bránili, ale velmi organizovaně, v kompaktním bloku. Důležité bylo, že jsme využili naše šance. Při prvním gólu jsme měli štěstí, ale Rebič výborně presoval gólmana Caballera. Argentina znervózněla. Ve druhé půli už jsme ji nepustili k její hře, to bylo klíčové. Messi nedostával míče, které potřeboval. Výkon našeho mužstva byl dokonalý. Určitě dosud nejlepší a my jsme rádi, že už máme jistý postup," usmíval se na tiskové konferenci.

Sampaoli: Beru průšvih na sebe

Kouč Argentinců Jorge Sampaoli jako by ani na tiskové konferenci nevěřil tomu, co se stalo. „Je to velký průšvih a já ho beru na sebe. Ponesu za něj také plnou odpovědnost. Naši porážku nezavinila jen chyba Caballera. Hráči jako by neunesli tíhu utkání. Chorvaté podali vynikající výkon. U nás jako by ostatní spoléhali na Lea Messiho, ale neposkytli mu podporu, jakou by potřeboval a jakou má třeba Ronaldo od Portugalců. Při tom jsme se na zápas pečlivě připravovali, věděli jsme, kde má soupeř kvalitu i slabiny. Selhali jsme jako tým, což je moje chyba. Možná, kdybych připravil jinou taktiku, bylo by to jiné, ale já jsem postavil hráče, o nichž jsem byl přesvědčen, že na konkrétních postech jsou nejlepší," konstatoval.

Na otázku, jak vidí svoji odpovědnost, odpověděl: „Už jsem to řekl, jsem za prohru odpovědný a vím, že ponesu důsledky. Bolí to hodně. Pro Argentinu je to těžká rána. Ještě existuje teoretická naděje, ale nemáme situaci ve svých rukou. Hráči jsou frustrovaní. Musím je z psychického útlumu nejprve dostat a připravit na poslední zápas tak, abychom ho vyhráli co nejvyšším rozdílem. Ani to však nemusí stačit. Zklamali jsme, a to je především moje chyba, ale ostuda je příliš silné slovo. Omlouvám se všem Argentincům."