Švýcarští fanoušci to zvládli, s rudým strojem jsou na MS. V opilosti přicházejí hloupé nápady, říká jeden z nich

Dvanáct dnů trvala cesta tří švýcarských fotbalových fanoušků do Kaliningradu na dnešní zápas mistrovství světa se Srbskem. Z Lucernu se totiž do Ruska vydali více než padesát let starým traktorem a po bezmála dvou tisících kilometrů ve čtvrtek zaparkovali svého karmínově červeného veterána před stadiónem.