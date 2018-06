Messi nedává Argentině všechno, ale nemá podporu spoluhráčů, shodují se legendy

Faktem je, že Messi se s tíhou odpovědnosti nevyrovnal. Uzavřel se do sebe, a dokonce odmítl účast na grilování, které bylo pro Argentince připraveno, aby hráči přišli před klíčovým duelem s Chorvatskem na jiné myšlenky. Božský Leo zůstal na hotelovém pokoji...

Španělský reprezentant Cesc Fábregas v komentáři pro BBC One nevidí příčinu drtivé porážky Argentinců jen v Messim. „Připadají mi jako rozbitý tým, chybí týmový duch, nehrají spolu, ale proti sobě. Pro Messiho je to strašně těžké, nemá podporu spoluhráčů. Chyběli mi tam Lo Celso nebo Banega, kteří by podle mne byli schopni mu ji poskytnout. Je nejlepší a měl by mít nejvíc míčů, ale potřebuje kolem sebe někoho, kdo mu pomůže tvořit hru," tvrdil Fábregas.

Bývalý obránce Manchester City Pablo Zabaleta, který hrál ve finále MS v roce 2014, uvedl, že mu chyběla nejen u Messiho větší rychlost, zejména v poslední půlhodině, kdy Argentina potřebovala před druhým inkasovaným gólem otočit výsledek. „Bylo to statické, chudé na jakýkoliv nápad, nikdo nic nevytvořil. Nemohu si vzpomenout, kdy by Argentina podala tak špatný výkon. Je mi Messiho líto, těžko může spoléhat, že si zahraje na šampionátu za čtyři roky. Možná po tomhle v reprezentaci definitivně skončí," zdůraznil.

Přidal se k němu i bývalý anglický kanonýr Alan Shearer: „Argentina neměla žádný taktický plán, byla chaotická."

Kouč terčem ostré kritiky

Legendy se shodly, že kouč Jorge Sampaoli udělal několik chyb už před šampionátem, například když nechal doma střelce Interu Milán Maura Icardiho, který dal v Serii A 20 gólů. Na hřiště včas neposlal tvořivého Paula Dybalu a stáhl ze hry Sergia Agüera, místo aby ještě víc posílil ofenzívu. „Argentina všechno staví na Messim, ale na hřišti není nikdo, kdo by mu pomohl a podělil se s ním o tíhu odpovědnosti. Dybala je na lavičce, Agüera kouč vystřídal. Messi se snažil, ale byl frustrovaný, nikdo mu nepomohl. Musel si sám říkat, co tady vlastně dělá...," uvedl pro BBC Radio 5 anglický internacionál Chris Waddle.

Messiho litoval i bývalý argentinský útočník Hernan Crespo. „Je to smutné, ale jeho kvalitu nijak nesnižuje, že nezvedne nad hlavu Světový pohár. Spousta skvělých hráčů ho také nevyhrála a byli opravdu vynikající, jako třeba Michel Platini nebo Johan Cruyff," řekl pro BBC.

Diego Maradona, který sledoval čtvrteční zápas přímo na stadiónu, odmítl novináře jedinou větou: „Nemám čas. Musel bych jen závidět a kritizovat."

Argentinský mistr světa z roku 1978 Mario Kempes si nebral servítky: „Jsem velmi zklamán touto porážkou, především kvůli výkonu Argentiny, ne kvůli tomu, co udělal v tomto zápase Messi. Do Ruska jsme se kvalifikovali zázrakem, o němž rozhodl hattrickem právě Messi. Tady se ale nic na špatné hře nezměnilo. Jen nechápu, proč není schopen v argentinském dresu podávat výkony jako v Barceloně. Možná by víc potřeboval jít na dovolenou než hrát na šampionátu. Není to ale jen jeho vina, trenér by měl jít do pekel. Nevytvořil tým, který by byl schopný vyhrávat."

Mistr světa z roku 1986 Jorge Valdano viděl příčiny neúspěchu i v tom, že Messi nedostával tolik míčů, kolik by potřeboval. Navíc nechápe herní systém. „Nevíme, co vlastně Argentina hraje, a to jak v obranné, tak i útočné fázi. Nehraje nic, jasně jsme to viděli v přátelském utkání proti Španělsku, které nám dalo šest gólů. Argentina zažívá obrovskou fotbalovou krizi. A nepomůže jí ani Messi, který dostává málo míčů," řekl Valdano. „To, co se v mužstvu děje, je anarchie. Messi? Když byste se měli rozhodnout, kdo je větším přínosem pro tým, zda on, nebo Ronaldo, je volba jasná," zlobil se Diego Simeone.

Gólman mistrů světa z roku 1978 Armando Ubaldo Fillol setřel Wilfreda Caballera, který přihrál na první gól Rebičovi. „Šel do zbytečného rizika. Když chce hrát nohama, musí to umět," pravil.

Argentinští hráči po zápase procházeli mixzónou bez zastavení. Jen Sergio Agüero přibrzdil, když mu novinář řekl, že podle Sampaoliho se hráči oproti duelu s Islandem vůbec nezlepšili. „Nechte ho, ať si říká, co chce," pravil útočník a rychlým krokem odešel.