Být Němec nebo Španěl, mohl by Modrič získat Zlatý míč, říká parťák chorvatské hvězdy

Chorvatský fotbalista Dejan Lovren se domnívá, že jeho spoluhráč z národního týmu Luka Modrič by patřil ke kandidátům na cenu pro nejlepšího hráče světa, pokud by reprezentoval některou z fotbalových mocností.

„Modrič by si zasloužil větší pozornost. Kdyby byl Němec nebo Španěl, tak by možná získal Zlatý míč. Ale jelikož my jsme malá země, tak se mu nedostává pozornosti, jakou by si zasloužil," uvedl Lovren.

Modrič pomohl Realu vyhrát Ligu mistrů ve finále právě proti Lovrenovu Liverpoolu. Na mistrovství světa zatím patří k nejvýraznějším hráčům, poté co jako střední záložník skóroval v obou zápasech a režíroval výhry nad Nigerií a Argentinou.

Jeho výkonů si cení i další chorvatští reprezentanti. „Možná jsem neobjektivní, protože jsem také Chorvat, ale Luka Modrič i Ivan Rakitič patří k nejlepším záložníkům na celém turnaji. Luka je možná nejlepší. Ukazují, proč hrají za velkokluby. Předvádějí tu možná nejlepší výkony, jaké kdy Chorvaté na šampionátu předvedli," prohlásil Vedran Čorluka. „Naši záložníci jsou světová extratřída," přidal Ivan Perišič.