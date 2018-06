Odešel nám v Maccabi sponzor. Snad ale zůstanu, přeje si zkušený stoper

Smlouvu ještě na jeden rok má v izraelském klubu Maccabi Petah Tikva čtyřiatřicetiletý stoper Tomáš Sivok. Vzhledem k odchodu důležitého sponzora však nevylučuje letní změnu dresu, což by ale nerad. V úterý zahájil přípravu, zatímco rodina míří do Čech.

Smlouvu máte ještě na rok. Jak se chystáte na novou sezónu?

Začali jsme v úterý večer, protože teploty se tady pohybují nad hranicí třiceti stupňů a během čtrnácti dnů začne naplno peklo v podobě čtyřicítek.

Změnilo se vaše postavení v klubu?

Těžko říct, jsme na začátku přípravy. Co se změnilo je, že odešel jeden z velkých sponzorů, který platil pět cizinců, včetně mne. Ale nahradit ho je starost vedení klubu.

Znamená to, že byste třeba v průběhu léta odešel jinam?

Možné to je, ale nechce se mi, protože jsme si tady zvykli, děti chodí do anglické školy a mají i českou učitelku, která se sem provdala. Vím, že probíhají nějaká jednání, do nichž je zapojený i můj hráčský agent Jiří Müller. Musela by přijít zajímavá nabídka pro klub i pro mne, která by vyhovovala také rodině. Nechci dávat děti někam jinam do školy, třeba i v jiné zemi. Bez rodiny už také nebudu. Kdybychom byli s manželkou sami, zabalili bychom kufry a přestěhovali se jinam, ale děti nechci vytrhávat z prostředí, na které jsou zvyklé.

Co kdyby se taková nabídka neobjevila?

Tak bych v Maccabi zůstal. Řekněme, že chci mít jasno do konce července. Mám platnou smlouvu a sehnat peníze, to je starost klubu.

Vy jste se vrátil z dovolené v Čechách, zatímco rodina byla v Izraeli. Teď se doma vystřídáte?

Přesně tak, v anglické škole dostali vysvědčení a ve středu manželka Michaela se školáky Andre Thomasem a Megane odletěli do Čech. Děti čeká pravidelná půlroční zkouška ve škole na Hluboké, kam mateřsky patří. Zpět do Izraele se vrátí 20. července. Do té doby mne čeká soustředění s klubem a rád bych měl jasno kolem budoucnosti.

Z vašich slov cítím, že se vám v Izraeli líbí...

Je tu krásně, i když příjemné počasí na koupání pro nás začíná až v říjnu, do té doby je vedro a moc teplé moře. Ale podmínky k životu jsou výborné. Z okna bytu koukáme na moře a jdeme rovnou na pláž. Je tady hodně cizinců, takže i pestrá kuchyně. A opravdu je tu bezpečno. Izraelci mají výborně propracovaný bezpečnostní systém.

Vrátím se k fotbalu. Když jsme spolu naposledy mluvili, říkal jste, že izraelská liga není, co se týká defenzivy, tak svázána taktikou jako třeba česká. V čem je největší rozdíl?

Samozřejmě taktické pokyny do defenzivy dostáváme, ale tady se obecně víc útočí, než brání. Často se hraje jeden na jednoho. Hodně záleží na individuálním přístupu hráčů. Jestliže hraji stopera a mám odpovědnost za obranu, pak si ji musím také zorganizovat, to je logické. V české nejvyšší soutěži je defenziva mnohem propracovanější.

Může právě obranná fáze v české lize být problémem izraelského útočníka Tala Ben Chaima, že se v dresu Sparty neprosadil tak, jak se od něj čekalo?

Podle mne to může být jeden z důvodů, protože z Izraele byl zvyklý, že se prakticky nevracel, pohyboval se kolem poloviny hřiště, a když dostal míč, dokázal si vzhledem k dobré technice a rychlosti s jedním bránícím hráčem poradit. Dával proto hodně gólů. Ve Spartě musí jednak víc bránit, ale hlavně hraje proti více hráčům, protože soupeři Sparty většinou vycházejí z pevné obrany. Je to hodně o osobních soubojích, často velmi tvrdých, na což z Izraele nebyl zvyklý. Teď se ukáže, jestli si s tím za rok dokázal poradit.

V minulé sezóně skončil váš tým v tabulce sedmý, tedy jedno místo od play off, v němž se bojovalo o titul a pohárovou Evropu. Mrzí to stále?

Kdybychom zvládli poslední dva zápasy, tak jsme play off hráli. Sedmou příčku ale beru jako maximum možného pro tenhle tým v dané situaci. Loni v létě tu zůstali asi jen dva hráči základní sestavy, přišlo nás čtrnáct nových, k tomu nový trenér, který ale vydržel jen šest kol. Museli jsme se dávat dohromady, takže pro mne sedmá příčka nebyla překvapením a důvodem ke zklamání.

Bude to v nové sezóně jiné?

To se uvidí, ale znovu se hodně měnil kádr, může to být podobné.

Vy jste dal minulé sezóně jen jeden gól...

To je málo, navíc ne hlavou, což je moje silná stránka, ale nohou. Věřím, že jich v nové sezóně dám víc.

Zeptám se na mistrovství světa. Sledujete zápasy a třeba i svoje bývalé spoluhráče z Turecka?

Nevidím všechno, vybírám si. V pondělí jsem sledoval Portugalce. S Quaresmou se znám velmi dobře, vstřelil Íráncům parádní gól, takových už dal víc. Ricardo má nejlepší šajtli, tedy vnější nárt, na světě. Za ním je David Limberský (úsměv). Viděl jsem i bývalého australského spoluhráče Azize Behiche, jen Manuela Fernandese v dresu Portugalska jsem nepostřehl. Na každém šampionátu fandím Anglii, která ale zatím nic nevyhrála. Tentokrát má ale dobře našlápnuto. Uvidíme...