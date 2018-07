Neporazili jsme Brazílii taktikou, ale vůlí, řekl kouč Belgičanů Martinez

S jakým plánem vyrukovali na favorita Belgičané, prozradil po utkání jejich španělský kouč Roberto Martínez. „Brazílie má vynikající technické hráče, velké individuality, což jí dává nespočet možností, jak se dostat i do té nejpevnější obrany. Musíte proti nim stanovit účinnou taktiku, být odvážní, jinak nemáte šanci. To jsme dnes dokázali. Nepřehráli jsme je nějakou mimořádnou taktikou, i když jsme se na ně velmi pečlivě připravovali, my jsme je porazili především obrovskou vůli po vítězství."

„Chcete-li Brazílii porazit, musí hráči v první řadě věřit tomu, co jim říkáte. Přesvědčoval jsem je, že nemůžeme hrát jako v předchozích zápasech, zejména ne jako proti Japonsku. Zdůraznil jsem jim, že musíme chodit i do rizika, čekáním na jejich chybu je neporazíme. Musíme věřit, že je dokážeme porazit. Jsem na hráče pyšný, toto je mimořádná generace, jaká vyrostla belgickému fotbalu. De Bruyne, Hazard, Courtois, Kompany, Lukaku. Skvělí fotbalisté, skvělí lidé. Tahle generace může být opravdu zlatá," dodal Martínez.

Nevyvedl ho z míry ani dotaz, co by bylo, kdyby sudí nařídil pokutový kop za faul na Gabriela Jesuse... „Takhle nepřemýšlím. Na šampionátu je video, které ovlivnilo už hodně zápasů. Kdyby rozhodčí byli přesvědčeni o tom, že to byla penalta, nařídili by ji. Ale oni tak neučinili, takže nemá smysl se tím zabývat. Teď se potřebujeme připravit na semifinále, načerpat fyzickou energii. Tu psychickou nám dalo tohle vítězství," řekl kouč Belgičanů.

Jeho slova o taktické proměně týmu potvrdil i nejlepší hráč utkání a autor vítězného gólu Kevin De Bruyne. „Museli jsme zvolit jinou taktiku, a ta fungovala v první půli perfektně, až na šance Brazilců v úvodu, ale ty jsme přežili, což nás posílilo. Uvěřili jsme, že můžeme Brazílii porazit. Hráli jsme velmi dobře, vytvořili jsme si spoustu šancí. Ve druhé půli byla Brazílie lepší. My jsme i tak měli pár příležitostí. Po jejich snížení přišla nejtěžší fáze. Zkouška našeho charakteru, ale tu jsme zvládli a postupujeme. Teď proti nám bude stát mimořádně kvalitní tým Francie. Ale my se jim dokážeme herně vyrovnat a uděláme všechno proto, abychom došli až do finále," pravil přesvědčivě.

Neymar nebyl stoprocentní

Hodně smutní byli Brazilci, na kouče Tita čekali novináři hodně dlouho. „Věřili jsme, že postoupíme. Byl to výborný zápas, v němž jsme si vytvořili hodně příležitostí, ale Belgie, která jich měla také hodně, byla efektivnější. Mají hodně výborných hráčů. Nás potkala i smůla při prvním gólu. Nepochybně nám chyběl Casemiro, především ve středu hřiště jsme nechali soupeři hodně prostoru, ale to nebyl hlavní důvod naší porážky," konstatoval Tite.

Přiznal také, že Neymar nebyl na úrovni, jakou by potřeboval. „Udělal pro mužstvo maximum, ale po vážném zranění nebyl stoprocentní. Někdy to nahrazoval zbytečnými pády. Chyběl nám také klasický hrotový hráč. Bohužel Gabriel Jesus, Fred ani Firminho tuhle úlohu nemají v krvi, nehrají na této pozici," konstatoval brazilský kouč. Když přišla řeč na jeho budoucnost, jen poznamenal... „To teď nebudu řešit, mám před očima zápas, který jsme prohráli a nesplnili tak očekávání. Skutečnost, že všechny jihoamerické týmy skončily je dána i tím, že evropské týmy jsou takticky hodně vyspělé a taktice podřizují i fotbal. My (Jihoameričané) se snažíme za všech okolnosti ukázat, jek je to krásná hra."