Po zlatém hattricku berou čeští lékaři na fotbalovém MS stříbro

„Tak jsme druhý no a co!" burácela kabina českých fotbalistů na mistrovství světa. Do Ruska na světový šampionát se sice tým trenéra Karla Jarolíma neprobojoval, ale přesto si Češi mohli užít fotbalové radosti. Mohou za to čeští lékaři. Ti opět ukázali, že jsou špička nejen v ordinacích, ale i na trávníku. Po třech titulech mistrů světa brali na šampionátu v Praze druhé místo, ve finále podlehli Velké Británii 0:2. „Soupeř byl lepší. Samozřejmě jsme chtěli doma udělat zlatou tečku, ale i druhé místo je úspěch," myslí si útočník Robert Jůzek, hráč pražského Podolí, jinak špičkový ortoped.