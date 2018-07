Francie hrála antifotbal, zlobil se Courtois po krachu snu o finále. A divil se volbě rozhodčího

Radost francouzského útočníka Oliviera Girouda po postupu do finále MS.

Tak my už jdeme do finále... Rozjásaní Francouzi (zleva) Antoine Griezmann, střelec jediného gólu v duelu s Belgií Samuel Umtiti, Raphaël Varane a Paul Pogba.

„Zápas byl neuvěřitelně vyrovnaný a rozhodla trocha štěstí v prostoru před brankou. Přístup mých hráčů byl brilantní a my jsme nemohli žádat více. Všichni dělali, co mohli, ale do finále může jít jen jeden tým," posteskl si Roberto Martínez, španělský trenér na lavičce Rudých ďáblů.

Sen Belgičanů, kteří vyhráli všech pět předešlých zápasů na šampionátu, o první finálové účasti v historii dostal rozhodující ránu šest minut po přestávce, kdy rohový kop Griezmanna trknul hlavou do sítě Umtiti.

Francie následně ukazovala, proč ve třech z pěti zápasů na mistrovství světa neinkasovala. Propracovaná defenziva čelila bez problémů výpadům Belgičanů, kteří se ze všech sil snažili odvrátit konec skvostné série čítající 24 zápasů bez prohry. Marně...

„Francie hrála antifotbal. Ještě nikdy jsem neviděl hrát útočníky tak daleko od branky soupeře. Je samozřejmě jejich právo zvolit si taktiku, kterou chtějí, ale do finále nepostoupil tým, jenž byl lepší než my," zlobil se Thibaut Courtois, brankář Belgie. „Je fakt, že někteří z ofenzivních hráčů Francie bránili hodně hluboko. A nám takový přístup dělal problémy," připustil Martínez.

Belgičané nebyli tak nebezpeční jako v předešlých zápasech. Ovšem Courtois danou skutečnost nepřičítal jen propracované defenzivě Francie. „Vstoupili jsme do zápasu ustrašení. Nedokázali jsme najít klid a rovnováhu. Finální přihrávky v našem podání nebyly dobré," přemítal brankář Belgičanů, jemuž nebylo jasné, proč semifinále pískal sudí Cunha z Uruguaye. „Nevím, kde ho vzali. Toleroval Francii zdržování a neodpískal jasný faul na Hazarda těsně před pokutovým územím," zlobil se Courtois.

Doufá, že se spoluhráči najde dostatek síly, aby v sobotním zápase útěchy vybojovali bronzové medaile. „Chceme uzavřít turnaj vítězstvím," prohlásil odhodlaně belgický brankář. „Zbývá nám ještě jeden zápas. A já udělám vše, abychom našli motivaci a zakončili turnaj na vysoké úrovni. Hráči si nezaslouží opustit Rusko s pachutí neúspěchu," naznačil Martínez, že jednoznačným cílem Belgie je vylepšit dosavadní maximum, kterým je čtvrté místo ze šampionátu v Mexiku 1986.