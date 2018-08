Barcelona dostala v přípravě nařezáno, Schick zařidil penaltu. Prohrál i Real Madrid

Manchester United vyhrál poprvé od 13. května zápas po devadesáti minutách a jeho portugalský manažer Mourinho poznal, že to možná půjde i bez dalších posil. Ještě během úterý totiž kouč Rudých ďáblů hořekoval, že má úzký kádr a dva noví hráči by se mu náramně hodili. Po výhře nad Realem Madrid však bude určitě spokojenější a utiší média, která už spekulovala, že by se mohl kouč z Old Trafford během sezóny poroučet, jelikož se podle nich Mourinho choval podobně i v předchozích angažmá.

Barcelona sice vedla nad AS Řím a to dokonce dvakrát, když se katalánský tým prosadil na startu obou poločasů, ale nakonec slavil vítězství italský celek. Český útočník Patrik Schick přišel na hřiště až v 62. minutě a nedokázal tak vylepšit svoji skvostnou gólovou sbírku tohoto léta. Chvíli před koncem byl ale faulován v pokutovém území a Perotti pečetil výhru svého týmu.

Římané v závěru spustili střeleckou smršť. Nasypali Barceloně celkem čtyři góly a ukázali svou sílu.