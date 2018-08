Hřebíka oslnil Brazilec. Hrál skvělý fotbal, jeho penalty se ověřovaly v pravidlech

Wesley udělal velký dojem i na zástupce českého fotbalu. Nejvíce se o něm rozpovídal Jaroslav Hřebík, ředitel akademie Sparty Praha. "Zjistili jsme, že Wesley převyšuje všechny ostatní. To je hráč, který všechny principy fotbalu, které se v současné době musí plnit na základě posledního vývoje, měl v sobě zažité," uvedl 69letý fotbalový odborník pro web ceecup.org.

"V zápase předvedl fantastickou útočnou fázi, rychlost, výběr místa, první dotek, obejití, technickou vybavenost, prostě všechno," pokračoval bývalý ligový trenér. "A nelze podceňovat, že pomáhal celému týmu bránit. Wesleyho způsob obranné fáze byl příkladný," dodal Jaroslav Hřebík pro web turnaje.

Jak (ne)kopat penalty

Wesley během CEE Cupu stihl rozlítit sparťanské fanoušky tím, jak zahrával pokutový kop proti svěřencům Ericha Brabce. "On se zastavil uprostřed rozběhu, ale pak udělal ještě další kroky, než kopl do míče. Kdyby se zastavil až před samotným kopem, pak by to bylo proti pravidlům," dušoval se slovenský rozhodčí Peter Ziemba.

Přítomné fanoušky Sparty totiž naštval nejen tím, že proti pražskému týmu odpískal dva pokutové kopy, ale navíc nechal Wesleyho, aby se při rozběhu zastavil. Wesley už podobným způsobem kopal penaltu proti Sarajevu, načež i v tomto duelu mu gól byl uznán.

A po nahlédnutí do pravidel, konkrétně do pravidla 14 o pokutovém kopu, je třeba podotknout, že pravdu měl slovenský arbitr.

Porušením pravidla hodným napomenutí je, když "po dokončení rozběhu k provedení kopu hráč použil fintu k oklamání brankáře," píše se v aktuálně platných pravidlech spadajících pod FIFA, přičemž zároveň je zde zdůrazněno, že "finta během rozběhu je povolena". Wesley tak provedl vše správně.