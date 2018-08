Bujará oslava fotbalistů PSG. Po vítězství v Superpoháru zlili nového kouče přímo před novináři

Zlitý od hlavy až k patě, se sombrerem v ruce a s mikrofonem v roli zpěváka. Nový trenér PSG Thomas Tuchel to na tiskové konferenci po utkání o francouzský Superpohár pořádně rozjel. Do místnosti totiž vtrhli jeho svěřenci slavící výhru 4:0 nad Monakem. Novináři a pracovníci televizních štábů jen zírali. V Číně, kde se zápas hrál, podobnou věc nejspíš nikdy nezažili.

Zpočátku to přitom byla tradiční tisková konference. Překladatel se činil a médiím tlumočil názory trenéra Tuchela po zisku první trofeje na lavičce PSG. A najednou to přišlo. S hurónským řevem vtrhli do místnosti jeho svěřenci, šampaňské stříkalo na všechny strany. I když se kouč snažil ukrýt bublinkové sprše z několika lahví, neunikl.

A to nebylo všechno. Skupina vedená kapitánem týmu Thiagem Silvou přišla s dalším nápadem. Pokřik „šanson, šanson" a předání mikrofonu vyhecoval trenéra, aby se proměnil ve zpěváka a zapěl na oslavu. Písnička „Happy" od Pharrela Williamse rozdováděla fotbalisty. Když kouč přestal zpívat, skupinka nespokojeně bučela, každý další kousek songu naopak provázel jásot, jako by se někomu z fotbalistů povedla senzační klička.

Fotbalové hvězdy si zkrátka se svým koučem užívaly. Svou první trofej slavil v pařížském klubu i italský gólman Buffon, dvěma góly k tomu pomohl Angel di Mária. Jednou se v utkání trefili i jeho parťáci z útoku - Nkunku a Weah. Jen posledních patnáct minut odehrál v dresu vítězů Brazilec Neymar.