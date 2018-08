Český kouč se nepohodl se střelcem postupového gólu v LM. Hráč v klubu skončil

Měl lví podíl na postupu Trnavy do 3. předkola Ligy mistrů přes polskou Legii. Jeho gól byl ve výsledku tím postupovým. V prvním duelu v nastaveném čase dával Vlasko na 2:0, v odvetě sice Trnava prohrála 0:1, ale v součtu zápasů postoupila do další fáze, kde vyzve Crvenou Zvezdu Bělehrad.

A právě do hlavního města Srbska dnes Trnavští odletí. Ale už bez Vlaska. Osmadvacetiletý středopolař na vlastní žádost opustil klub. A důvod? Neshody s hlavním trenérem Látalem.

„Všude ve fotbale se stává, že si hráč a trenér občas nepadnou do oka. Požádal jsem, aby mě přeřadili do béčka. Do konce měsíce mám čas, abych si našel nové angažmá," citoval Vlaska server trnavskyhlas.sk.

Klub si už podle slovenských médií vyhlédl náhradu. Z polské Vratislavi láká českého záložníka Kamila Vacka. Podle Hoftycha však žádná jednání neprobíhají.

Trnavě schází ještě dva kroky do vysněné účasti v Lize mistrů. Poté, co postoupila přes bosenský Zrinjski Mostar a Legii Varšava, stojí Látalovi svěřenci před těžší výzvou. V úterý vyběhnou na trávníku Crvene Zvezdy, která v loňském ročníku Evropské ligy vyřadila v 3. předkole pražskou Spartu.