Ve třiceti se mi už nechtělo čekat na šanci, vysvětlil Šisler odchod z Karviné za Rosou a spol.

Když necítil šanci v Mladé Boleslavi, neváhal defenzivní záložník Jan Šisler podepsat smlouvu v týmu Karviné, v němž hostoval a jemuž pomohl do první ligy. Nyní podobný přestup zopakoval. V předchozích dvou ligových sezónách odehrál v dresu Karviné dohromady padesát utkání. Do týmu, který v tomto ročníku Fortuna ligy skládá nový kouč Roman Nádvorník už ale cestu nenašel. „Kdybych pravidelně hrál, asi bych nic neřešil. Ale ve třiceti se mi čekat na šanci už nechtělo,“ svěřil se Šisler, jenž bude hrát čtvrtou německou ligu v týmu FC Oberlausitz Neugersdorf.

Opravdu jste chtěl odejít sám?

Chtěl, protože jsem cítil, že už nedostávám dost šancí. Poslední čtyři roky jsme byli s manželkou pořád na cestách. Navíc dcerka jde do školy, takže jsme se chtěli vrátit domů i kvůli ní.

Jak velkou roli to, že jste od trenéra Nádvorníka vlastně nedostal šanci, ve vašem rozhodnutí hrálo?

Tak samozřejmě, že kdybych pravidelně hrál a cítil, že patřím do základní sestavy, tak nic neřeším. Je mi třicet let a to už se mi nechce sedět na střídačce a čekat na šanci.

Bylo to velké zklamání, že jste nehrál, přestože se Karviné vůbec nevede?

Ještě v přípravě jsem nastupoval pravidelně a věřil jsem, že znovu budu hrát. Na začátku ligy se to ale změnilo. Zklamání jsem cítil, samozřejmě.

Dvakrát jste do utkání zasáhl. Nejprve na dvacet minut v Liberci a ve čtvrtém kole jste odehrál poločas v Jablonci na pozici stopera. To asi nebylo úplně to, co jste očekával, že?

Ona je teď situace v obraně Karviné složitá. Je tam jediný čistokrevný stoper Pavel Dreksa, který je navíc zraněný. Takže jsme byli s trenérem domluveni, že bych v případě, že někdo udělá nějakou další chybu, naskočil. Už jsem to hrával kdysi i v Mladé Boleslavi, takže to pro mě nebylo úplně nezvyklé.

Nebyla tohle vaše šance, jak se dostat do sestavy Karviné?

To nevím, já už byl ale v tu dobu stejně domluvený v Německu.

Nabídku z české ligy jste nedostal?

Dostal, dvě přišly i z polské Extraklasy. Ale jak už jsem řekl, toho cestování bylo dost a chtěl jsem domů. Teď to mám na trénink půlhodinku autem. Jsou tam i další čeští kluci, třeba Tonda Rosa.

Jak jste si našel nové angažmá, přes známé z Česka?

Spíše přes tátu, který v Německu dlouho trénoval.

V Karviné jste prožil tři roky. Jaké byly?

Skvělé. Zažili jsme společně postup do první ligy, a to bylo fantastické. Stejně krásné, i když zažít už bych to nechtěl, byl i závěr minulé sezóny, kdy jsme zachránili ligu v posledním utkání. Rozcházím se s Karvinou v dobrém a přeju všem v klubu, ať hrají první ligu co nejdéle.

Udrží se Karviná v první lize?

Já věřím, že ano. I když Karviná asi nikdy nebude patřit mezi týmy, které budou hrát evropské poháry.