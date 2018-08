Dresu Slavie jsem se nedotknul, smál se Lafata

„S horolezcem jsem se takhle naživo potkal poprvé," prozrazuje Lafata. „A když vidí tohle, tak prý naposledy," reaguje se smíchem Grabmüller a mává pravou rukou s chybějícími články prstů, které mu omrzly na jaře při sestupu z Mount Everestu a o něž následně přišel. Podškrábnout se však už zvládne obstojně.

„Přiznám se, že jsem se nechal trochu unést, když mi vyprávěl, jak mu tam kvůli závadě na bombě došel kyslík. Až jsem se kvůli tomu zapomněl podepisovat," říká Lafata poté, co slyšel o trýznivému sestupu, kdy málem jeho společník přišel o život.

„Nedovedu si přestavit, že bych na nějakou takovou horu vystoupal. Byl jsem teď v Alpách, to bylo nějakých dva a půl tisíce metrů a přišlo mi to obrovský," připouští 36letý útočník, který v první lize nasázel celkem 204 branek a po minulé sezóně ukončil kariéru. Nyní hraje jen v jihočeském krajském přeboru za Olešník.

„Nejsem úplný fanda do fotbalu, sleduji vlastně jen výsledky fotbalového klubu Lažiště, neboť od kolegů-fanoušků v práci to mám každé pondělí ráno z první ruky. Ale pane Lafata, klobouček," oceňuje Grabmüller kariéru nejlepšího střelce v historii české ligy. „Když vidím, co všechno ti chybí, tak to bych musel smeknout asi větší klobouk," vrací mu 41násobný reprezentant kompliment.

O čí podpis byl tedy větší zájem? „Bezesporu o Davidův. Přeci jen fotbal uchvátí víc lidí. Koruna světa je známá pro relativně úzký okruh lidí. Myslím si, že lidi znají Everest, ještě pár lidí třeba Denali, ale ostatní kopce si vybaví málokdo. Nějakou Carstenszovu pyramidu na Nové Guineji nebo Mount Vinson v Antarktidě asi běžný člověk nezná," myslí si rodák z Prachatic, který si v rámci letní Jizerské 50 zaběhl dvanáctikilometrovou trať. Dal ji za 57 a půl minuty.

„Když jsem byl na prvním kilometru, tak jsem si říkal že to asi neuběhnu, ale manželka mě neopustila ani tentokrát po třiceti letech, takže se to povedlo až do cíle," hodnotí 55letý sportovec.

To Lafata vzhledem k nedělnímu zápasu proti Českému Krumlovu neběžel. „Malinko mě to mrzí, ale musím pošetřit síly. Trochu jsem už zpohodlněl poté, co jsem skončil. Ale v zimě na lyžích bych si chtěl padesátku zajet," plánuje Lafata. Jednou se však musel „překonat" už nyní. To když ho jeden z fandů požádal o foto s dresem Slavie. „Ale nedotýkal jsem se toho," kření se bývalý kapitán Sparty.

„Když to nevadilo tomu fanouškovi, tak proč ne. Jsem tady od toho, abych se vyfotil a podepsal každému," podtrhuje prolnutí různých světů.