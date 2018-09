Přijde revoluční úprava? Trenéři chtějí změnit pravidlo o gólech na hřištích soupeřů

"Trenéři si myslí, že skórovat venku už není tak těžké, jako tomu bylo v minulosti," řekl generální sekretář UEFA Giorgio Marchetti po semináři v Nyonu. "Chtějí, abychom se na to pravidlo podívali, a to také uděláme," dodal.

Pravidlo se využívá od roku 1965, kdy bylo prvně zavedeno v Poháru vítězů pohárů. Tehdy šlo o alternativu za los nebo za hraní dalšího zápasu na neutrální půdě. Podle názoru trenérů je však nyní pravidlo kontraproduktivní, jelikož nabádá hostující týmy útočit a domácí celky důsledněji bránit.

V otázce přestupových oken by se měl následovat příklad Anglie a Itálie, které ukončují přestupní období před startem sezóny, zatímco Německo, Francie a Španělsko mají termín otevřený do konce srpna. "Trenéři jsou názoru, že by se mělo přestupní okno sjednotit, a to tak, aby končilo před startem sezóny," dodal Marchetti.

Semináře se zúčastnili kouč Manchesteru United Jose Mourinho, Unai Emery z Arsenalu, jeho předchůdce Arséne Wenger, trenér Juventusu Massimiliano Allegri, Julen Lopetegui z Realu Madrid, Carlo Ancelotti z Neapole, Thomas Tuchel z PSG, Diego Simeone (Atlético Madrid), Rafael Benítez (Newcastle), Sérgio Conceicao (Porto), Paulo Fonseca (Šachtar Doněck), Rudi Garcia (Marseille) a Senol Güness (Besiktas).