Ztratil celou dovolenou i přípravu. Český fotbalista alespoň radil Trézéguetovi

Jak dlouho už jste v pořádku?

Nějakých deset dnů jsem v plném tréninku, takže doufám, že to brzy bude dobré. Lehčí zdravotní problém jsem měl už na konci minulé sezóny, ale dohrál jsem s tím. V létě jsem pracoval na tom, aby potíže zmizely, což se zdánlivě povedlo. Jenže v přípravě se mi vrátily a došlo to dokonce tak daleko, že jsem si asi deset dnů před začátkem ligy natrhnul sval, protože jsem jednu stranu těla přetěžoval. Takže jsem ztratil celou dovolenou i přípravu a nakonec to dopadlo nejhůř, jak mohlo.

Zažil jste někdy přípravné období bez tréninku?

Stalo se mi to poprvé a bylo to ubíjející. A skončilo to tím, že jsem z herního soustředění odjel do Česka a řešil to s panem profesorem Kolářem, protože v Turecku mi pořád říkali, že to nic není, a pak našli rupturu ve svalu...

Potěšit vás ale muselo, že téměř okamžitě po uzdravení jste dostal šanci proti Sivassporu, byť jako střídající hráč.

To mě překvapilo, byl jsem totiž po dvou dnech tréninku. Uvidíme, co bude dál, protože klub musel reagovat, když se moje zranění nelepšilo, a přivedl posily. Nějakou pozici v týmu sice mám, ale návrat do základní sestavy lehký nebude. I když jsem vlastně první střídající hráč, tým šlape a trenér nemá důvod něco měnit. Pořád ale nejsem stoprocentní, takže se hlavně potřebuju dát úplně do kupy a pak budu muset o svoji pozici zabojovat.

Zajímavé je, že když jste naskočil do zmíněného zápasu, hned po prvním souboji jste dostal žlutou kartu. Co se stalo?

(úsměv) Jo, byl to můj první dotek s balónem a hned jsem ji měl. Všichni jsme se tomu pak zasmáli... Šel jsem do souboje se Sergejem Rybalkou, byl jsem nad ním a bohužel ho trochu trefi l loktem do obličeje. Žlutá byla jasná. Asi to vyplynulo z toho, že jsem tam vlítnul po dvanácti týdnech nicnedělání, takže jsem byl trochu přemotivovaný.

Jak se vám teď kouká na ligovou tabulku?

Samozřejmě že velice příjemně, i když je brzy něco hodnotit. Začátek je ale super. Dvakrát jsme hráli s nováčky a zápasy s nimi jsou vždycky ošidné. Jednoho z favoritů na titul, Basaksehir, jsme chytili v dobrý okamžik, kdy byl trochu rozhozený po Evropské lize a nám to sedlo. Teď nás čeká Galatasaray a ten nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Navíc turecká liga je trochu specifická tím, že se velké kluby rozjíždějí pomaleji. Letos i kvůli mistrovství světa, po kterém hodně hráčů nastoupilo do přípravy později.

Pořád platí, že Kasimpasa má druhý nejnižší rozpočet a druhé nejmladší mužstvo v lize?

Průměrný věk asi malinko povyskočil, protože kádr se trochu obměnil a přišli spíš hráči středního věku. Co se ale rozpočtu týká, tam budeme určitě pořád někde u země. Kluci, kteří od nás odešli, šli v Turecku většinou za lepším. Ani ne na lepší adresy, ale většinou si finančně dost výrazně polepšili.

Klub ale udržel egyptského útočníka Trézégueta, o kterého byl velký zájem a hodně o něj usilovala i pražská Slavia.

Ano, byl o něj velký zájem, ale trochu si to pokazil sám. Byl jsem s ním přes léto hodně v kontaktu. Pořád čekal na nějakou top nabídku, i když všechny, co dostal, byly super. Zdálo se mi, že kalkuloval, a nakonec všechno prošvihnul. Pro nás je to samozřejmě dobře, je to strašně důležitý hráč, i když první kola neměl úplně dobrá. Myslím si, že to na něm trochu zanechalo stopy, protože celou přípravu strávil víceméně na telefonech a na internetu a sledoval, jestli bude přestupovat, což ho přece jen trochu rozhodilo.

Jak jste vnímal situaci Slavie, ve které byl už dokonce na zdravotní prohlídce?

Bohužel specifikem hráčů z těchto zemí je, že kolem sebe mají nabalenou spoustu lidí a jsou hodně ovlivnitelní. To byl přesně i jeho případ, kdy ho těsně před podpisem ve Slavii neuchránili od vnějších vlivů a on podlehl tlaku, že to pro něj není dobrý klub. Myslím, že by pro něj byl vhodný, ale to je jen můj názor.

Vyptával se vás vůbec na Slavii?

Samozřejmě, hodně jsme to řešili. Na nějaké její zápasy jsme i koukali. On pak ještě zkoušel, jestli by přestup neklapnul podruhé, zájem měl, ale už bylo pozdě. Škoda pro český fotbal, že to neklaplo. Pro nás je to ale dobře. Dokonce v Kasimpase prodloužil smlouvu a zrušila se i výstupní klauzule, takže teď ho bude ještě těžší získat.