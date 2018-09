Chtěl hrát na jistotu. Způsobil ale pohromu a ještě sklízí posměch

Už od žáčků se to hráčům vtlouká do hlavy: nepřihrávej na vlastní bránu, nepřihrávej na vlastní bránu.... A vždy se najde někdo, kdo pravidlo poruší a šeredně na to doplatí. Tak jako obránce katarského fotbalového týmu Al Arabí Aissa Madaní.