Cenu pro nejlepšího fotbalistu světa si nakonec odnesl kapitán vicemistrů světa Chorvat Luka Modrič, gratulovat mu k ní však nemohl ani jeho nedávný spoluhráč Cristiano Ronaldo či ikona Barcelony Lionel Messi. Oba totiž v Londýně chyběli.

A to se neobešlo bez kritiky řady fotbalových osobností. Obě hvězdy si vzal do parády italský kouč Fabio Capello či Modričův krajan Davor Šuker. "Je to absolutní nedostatek respektu jak k fotbalistům, organizaci, tak k fotbalu obecně," pustily se absence Ronalda i Messiho obě osobnosti.

Opora Juventusu Turín uvedla jako důvod absence nabitý program, když v neděli hrál Ronaldo ligový zápas v italské sérii A proti Frosione a ve středu ho čeká další s Boloňou. Messi svoji nepřítomnost zdůvodnil rodinnými záležitostmi.

Nejlepší hráči roku - Chorvat Luka Modrič a Marta z Brazílie.

John Sibley

Capello se zlobil na hvězdy

Zatímco portugalská hvězda byla v nominaci mezi třemi nejlepšími fotbalisty uplynulé sezóny spolu a Mohammadem Salahem, Argentinec mezi vyvolenou trojicí nebyl. Ronaldo nakonec obsadil druhé místo, když dostal o 10 procent méně hlasů než vítězný Modrič, Messi skončil pátý.

Jednatřicetiletý Messi byl jedním z hlavních kandidátů na vítěze v kategorii Puskas award za nejhezčí gól sezóny, cenu však nakonec získal liverpoolský Mohammad Salah.

Důvody nepřítomnosti obou fotbalových superstar však absolutně neuznával Fabio Capello. "Že tady Messi a Ronaldo chybí? To je absolutní nedostatek respektu k celému fotbalovému světu," nešetřil obě hvězdy bývalý kouč ruského národního týmu.

A tím zdaleka nekončil. "Je možné, že oba toho vyhráli už příliš mnoho a nemohou snést porážku. Ale v životě musíte umět přijímat nejen vítězství, ale i prohry. To ukáže, jakými skutečně jste," dodal dvaasedmdesátiletý trenér.

Chorvat Luka Modrič při vyhlášení v Londýně.

John Sibley

Kritikou nešetří ano Forlán

Do svých kolegů se navezla i hvězda uruguayského fotbalu Diego Forlán. "Je to velký večer a mimořádný okamžik pro každého fotbalistu. Je velmi důležité, aby tu byli a nezáleží na tom, jestli vyhrají, nebo ne. Hvězdy jako Ronaldo a Messi totiž udávají směr celého našeho sportu, jsou vzory a podle toho by se měli chovat," nešetří známé duo.

V podobném duchu se vyjadřovala i legenda chorvatského fotbalu Davor Šuker. "Musíte se chovat jako gentleman když vyhrajete, ale i když prohrajete. A jak Ronaldovi, tak Messimu chybí dostatek respektu, aby tohle dokázali," rýpl si do hvězd.

Šukerův následovník a hlavní hrdina večera Luka Modrič se držel v diplomatické rovině. "Každý má svůj důvod, proč tady nemůže být. Samozřejmě já bych byl moc rád, kdyby jak Ronaldo, tak Messi, tady dnes večer byli, ale prostě to tak není," říkal nový vládce světového fotbalu.

Fotbalové ankety FIFA za rok 2018: Nejlepší fotbalista: 1. Luka Modrič (Chorv./Real Madrid) 29,05 procenta hlasů 2. Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid) 19,08 3. Muhammad Salah (Egypt/Liverpool) 11,23 4. Kylian Mbappé (Fr./PSG) 10,52 5. Lionel Messi (Arg./Barcelona) 9,81 6. Antoine Griezmann (Fr./Atlético Madrid) 6,69 7. Eden Hazard (Belg./Chelsea) 5,65 8. Kevin De Bruyne (Belg./Manchester City) 3,54 9. Raphaël Varane (Fr./Real Madrid) 3,45 10. Harry Kane (Angl./Tottenham) 0,98 Nejlepší fotbalistka: 1. Marta (Braz./Orlando) 14,73 2. Dzsenifer Maroszánová (Něm./Lyon) 12,86 3. Ada Hegerbergová (Nor./Lyon) 12,60 Nejlepší trenér mužského fotbalu: 1. Didier Deschamps (Fr./Francie) 30,52 2. Zinédine Zidane (Fr./Real Madrid) 25,74 3. Zlatko Dalič (Chorv./Chorvatsko) 11,81 Nejlepší trenér ženského fotbalu: 1. Reynald Pedros (Fr./Lyon) 23,15 2. Sarina Wiegmanová (Niz./Nizozemsko) 15,31 3. Asako Takakuraová (Jap./Japonsko) 12,80 Nejlepší brankář roku: Thibaut Courtois (Belg./Chelsea) Jedenáctka roku FIFA/FIFPro: David De Gea - Dani Alves (Braz./PSG), Raphaël Varane (Fr./Real Madrid), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Marcelo (Braz./Real Madrid) - Eden Hazard (Belg./Chelsea), N’Golo Kante (Fr./Chelsea), Luka Modrič (Chorv./Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid), Kylian Mbappé (Fr./PSG), Lionel Messi (Arg./Barcelona). Puskásova cena za nejhezčí gól: Muhammad Salah (Eg./Liverpool) Cena fair play: Lennart Thy Cena fanoušků: Peru