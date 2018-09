Zamíří Stramaccioni do Anglie? Bývalému sparťanskému kouči prý hodí laso slavný klub

Od chvíle, kdy dostal „zlatý padák" ve Spartě, je bez práce. Fotbalový trenér Andrea Stramaccioni měl sice nabídku z nejvyšší italské soutěže už na konci minulé sezóny, nakonec však Ital novou práci nenašel. Teď to vypadá slibně. Pokud vše klapne, bude se muset stěhovat na Ostrovy. Anglická média jej vidí jako aspiranta na místo manažera druholigové Aston Villy.

Klub z Birminghamu sice dál vede známý manažer Steve Bruce, jenže servery Calciomercato.com a Calciomercato.it uvádějí, že to nemusí trvat dlouho a do světa se rozletí novina o trenérské změně. Aston Villa totiž vyhrála jen tři z devíti odehraných ligových zápasů, což tým pasuje na třinácté místo, tedy daleko za pozicemi, z nichž se útočí na postup do Premier League.

Bezprostředně však Bruce vyhozený nebude, spíš jeho tým čekají zápasy pravdy. Ty rozhodnou, zda bývalý obránce Manchesteru United zůstane v manažerské funkci, nebo se bude pakovat. Servery tvrdí, že rozhodne několik příštích utkání.

O Stramaccionim média píší jako o jednom z nejnadějnějších mladých trenérů, který v roce 2012 dostal šanci koučovat talenty ve slavném Interu Milán. V kategorii dospělých však dvaačtyřicetiletý kouč nejprve neuspěl v řeckém Panathinaikosu Atény a co dokázal na lavičce Sparty Praha, to si fanoušci v Česku budou jistě ještě dlouho pamatovat. Každopádně dostal i na Letné padáka a od té chvíle o práci nezavadil.