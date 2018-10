Zlato je doma! Češi zvládli i finále a vládnou světu. Trenér skončil v nemocnici

Zlato je doma. Čeští reprezentanti ve finále mistrovství světa v malém fotbalu hráčů do 21 let vyhráli v neděli večer nad Slovenskem 2:1. Stejným výsledkem přemohli o pár hodin dříve svěřenci kouče Zdeňka Parůžka také Itálii. Češi tak mají kompletní zlatou medailovou sbírku. V malém fotbale totiž ovládli dříve MS i EURO v seniorské kategorii a jednadvacítka vyhrála i EURO.

Češi sbírali na šampionátu ve vyřazovacích bojích výhry o gól, nebo dokonce až po následných rozstřelech. Ve čtvrtfinále zdolali 3:2 na penalty Maďarsko, následně o gól porazili Itálii a zlatý sen se proměnil v realitu v neděli večer po dramatické bitvě se Slovenskem (2:1). O góly českého výběru se ve finále postarali Dominik Fejl a Daniel Kasal.

„Je to nejvíc, s ničím to nejde srovnat. Krásný zážitek, který všichni prožíváme, něco neuvěřitelného. Všichni jsme chtěli zlato a je to tady. Za ten týden jsme udělali kus práce, proto máme zlato," radoval se blanenský forvard Adam Širůček.

Společně s dalšími pěti hráči přidal k evropskému titulu z roku 2016 světové zlato. „Rozhodla naše parta, rodina, srdce, láska jednoho k druhému. Proto to dopadlo se zlatým vrcholem a je to super. Na oslavu se ani raději neptejte, bude to velké," přidal se český brankář Václav Šlégr, další evropský i světový šampión do 21 let.

Trenér musel do nemocnice

Mostecký gólman se po právu stal nejlepším brankářem turnaje. Především při závěrečném tlaku Slovenska několikrát podržel český výběr. „Od toho jsem v bráně, musím chytat. Jsem rád, že to vyšlo, cítil jsem se celý zápas super," radoval se Šlégr. „Finále bylo hrozně těžké, Slováci druhý poločas hráli pořád s brankářem, museli jsme stále bránit, ale super jsme to zvládli. Makali jsme jako tým jeden za druhého a užíváme si zlatý konec," prohlásil český gólman.

Hodně bolestivou vítěznou radost prožil český trenér Zdeněk Parůžek, který si z valné hromady po závěrečném hvizdu odnesl vykloubené rameno a místo dekorování zlatou medailí putoval do nemocnice. Brzy se však připojil zpátky k týmu. „Cítil jsem spíš lítost, že si nemůžu v tu chvíli užít oslavy s klukama. Věděl jsem, že jsme mistři světa, byl jsem za to hrozně rád, ušly mi však bezprostřední oslavy hned po vítězství, radovat jsem se stihl asi dvě vteřiny," sdělil už s úsměvem po návratu z nemocnice.