Synecký odmítl, že by Peltovi vyzradil odposlech na Strahově. Bývalý šéf u soudu využil práva nevypovídat

„Nikomu jsem žádné informace o nahrávacím zařízení nesdělil,“ rozhodně odmítl bývalý bezpečnostní manažer Fotbalové asociace ČR Martin Synecký, že by svému tehdejšímu šéfovi Miroslavu Peltovi prozradil, že má v strahovském sídle nainstalovaný policejní odposlech. Učinil tak před pražským městským soudem, který začal dnes projednávat jeho obžalobu. Synecký podle ní ohrozil utajované informace, za což by mu v případě odsouzení hrozil trest až osmi let vězení.