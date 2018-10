Dresy Škrtela a Dočkala půjdou do dražby, aby pomohly nevyléčitelně nemocnému Čišovskému

Na jednom se slovenští a čeští fotbalisté před dnešním zápasem Ligy národů shodli unissono. „Čišovského životní příběh nám není lhostejný, takže mu chceme pomoci,“ prohlásil kapitán Šilhavého výběru Bořek Dočkal hned poté, co byl trenérem do nové role dosazen a slovenští organizátoři trnavského střetnutí za ním přišli s tím, zda by dal svůj dres do dražby.