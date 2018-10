Fotbalista Bolt má jistotu, bude ve hře! A nandá to Ronaldovi i Messimu

Hotovo! Fenomenální rychlík Usain Bolt má před sebou fotbalovou kariéru. Jamajčan se sice dál snaží přesvědčit australský tým Central Coast Mariners, aby s ním uzavřel smlouvu, jednu jistotu už ale má. Dostane se totiž do nejnovější edice počítačové hry FIFA 19. Buď jako hráč australského klubu, jako volný hráč. A bez toho, aniž by tam kopnul do míče, mu bude přisouzena výjimečná role. Bude nejrychlejším fotbalistou ve hře.