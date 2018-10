Šéf fotbalu reaguje na dopis rebelů: Prokeš chtěl měsíčně čtvrt miliónu. Pro nás absolutně neakceptovatelné!

Mělo jít o interní věc, která se za dveře strahovské asociace nedostane. První muž českého fotbalu Martin Malík to alespoň tvrdí v reakci na otevřený dopis, pod který se podepsaly takové fotbalové osobnosti, jakými jsou Karel Poborský, Jan Suchopárek, Radek Bejbl, Petr Kouba, ale třeba šéf trenérské unie Verner Lička nebo vedoucí úseku reprezentací Günter Bittengel.

„Jsme znepokojeni současnou situací po odchodu sportovně-technického ředitele Michala Prokeše," reagují rebelové v dopise na strahovské dění posledních dnů, kdy skončil nejen Prokeš, ale na ukončení spolupráce se s asociací dohodl generální sekretář Rudolf Řepka a z komise rozhodčích byl odvolán šéf projektu videorozhodčích Roman Hrubeš.

„Situace se týká pokračování práce na započatých projektech v plném rozsahu a garancí podmínek, které tyto projekty vyžadují. Jsme jí znepokojeni," píše se mimo jiné v otevřeném dopise, který poslal médiím vedoucí úseku talentované mládeže Antonín Barák.

Zaměstnanci si šéfa nevybírají

„Zmíněný dopis s peticí jsme obdrželi už 7. října, se všemi zainteresovanými jsme také ihned interně o celé situaci jednali. Antonín Barák na schůzce seznámil vedení FAČR s požadavkem, aby oddělení v budoucnu zastřešoval bývalý reprezentant Karel Kula. Stejně jako si v běžných firmách zaměstnanci nevybírají svého nadřízeného a fotbalisté trenéra, také vedení FAČR odmítá podobné postupy. Nicméně s členem výkonného výboru Karlem Kulou byl požadavek projednán a v případě, že jej výkonný výbor na dalším zasedání schválí, bude pověřen dohledem nad fungováním sportovně-technického oddělení," poodkrývá peripetii celého příběhu Malík, který poprvé konkrétně promluvil i o důvodech ukončení spolupráce s Prokešem.

„Nedohodli jsme se na ekonomických podmínkách jeho další pracovní spolupráce. Požadoval plat 250 tisíc měsíčně, což jsme nemohli absolutně akceptovat. Dalším důvodem bylo nakládání s firemním prostředky, konkrétně s kreditní kartou STES," uvedl šéf českého fotbalu s tím, že i o těchto důvodech byli členové sportovně technického úseku informováni.

„Přesto se nyní staví na stranu Michala Prokeše a jeho setrvání ve funkci. To by nebylo v žádné jiné firmě možné," připomněl Malík a dodal, že nástupem Jiřího Kotrby do funkce ředitele Sportovně technického-oddělení FAČR považoval celou záležitost za uzavřenou. Zvláště, když i se zaměstnanci oddělení jednal.

Malíkova pohrůžka: Pleticháři okamžitě skončí

„Po uveřejnění jedenáct dní staré výzvy se nemohu ubránit dojmu, že za mediální publicitou již nestojí snaha pokračovat v rozdělané práci, ale organizovaná snaha odvádět pozornost od zjištěných problémů a jejich řešení," nechal se slyšet předseda Fotbalové asociace a ohradil se proti tomu, že by spuštěné projekty, včetně projektů regionálních fotbalových akademií, byly jakkoli ohroženy.

Strahovské vedení navíc přidalo, že odmítá podléhat jakémukoliv mediálnímu nátlaku ze strany svých zaměstnanců.

„Pokud se chce někdo místo práce pro český fotbal zabývat pletichami a interním personálním bojem na půdě asociace, je s ním vedení FAČR připraveno okamžitě ukončit spolupráci," stojí v reakci zástupců sportovně-technického oddělení na otevřený dopis.