Hapal povede slovenskou fotbalovou reprezentaci

„Za trenéra áčka jsme zvolili pana Pavla Hapala. Dostal devět hlasů, jeden člen výkonného výboru se zdržel hlasování," řekl na tiskové konferenci šéf slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik. Původně byli podle Kováčika i jiní kandidáti, ale v pondělí se jednalo už pouze o Hapalovi. Smlouva zatím není podepsaná.

„Tu je ještě potřeba doladit. Bude platit na jeden kvalifikační cyklus s tím, že v případě postupu na EURO máme právo na uplatnění opce," dodal Kováčik.

Hapal nedávno ukončil angažmá v pražské Spartě, kam přišel na jaře namísto italského kouče Andrey Stramaccioniho. Po prvním kole nového ligového ročníku však na Letné předčasně skončil i on. Osudným se mu stalo vyřazení Sparty v kvalifikačním předkole Evropské ligy se srbskou Suboticí.

Na Slovensku měl však Hapal úspěchy. Trénoval v Nitře, Žilině a v Senici, vedl slovenskou reprezentaci do 21 let, s níž postoupil na loňské mistrovství Evropy v Polsku.

Právě práce a výsledky Hapala se slovenskou jednadvacítkou byly podle Kováčika nejdůležitějším argumentem k jeho zvolení nástupcem Jána Kozáka.





Vizitka fotbalového trenéra Pavla Hapala: Datum a místo narození: 27. července 1969, Kroměříž Hráčská kariéra: Olomouc (1986-88), Dukla Praha (1988-90), Olomouc (1990-92), Leverkusen (1992-95), Tenerife (1995-98), Olomouc (1998-99), Sparta Praha (2000), Olomouc (2001), České Budějovice (2002) Reprezentace: 31 zápasů, jeden gól (1991-96) Trenérská kariéra: Opava (2004), Zlín (2004-05), Ostrava (2005-06), Nitra (2006-07), Mladá Boleslav (2008-09), asistent reprezentace ČR (2008-09), Žilina (2009-11), Lubin (2011-13), Senica (2014), reprezentace Slovenska do 21 let (2015-18), Sparta Praha (2018), reprezentace Slovenska (od 2018) Trenérská bilance v české lize: 108 utkání, 35 výher, 40 remíz, 33 proher Největší úspěchy: jako hráč mistr ligy 2000, vítěz Čs. poháru 1990 a vítěz Německého poháru 1993; jako trenér mistr slovenské ligy 2010, postup do hlavní fáze Ligy mistrů 2010/11 a postup na ME do 21 let 2017 Rodina: podruhé ženatý, manželka Sylvie, tři synové Ostatní: bývalý reprezentační záložník či útočník, v nejvyšší domácí soutěži odehrál 181 zápasů a vstřelil 55 branek, většinu v barvách olomoucké Sigmy; kvůli těžké zlomenině nohy přišel o stříbrné Euro 1996, do Anglie odcestoval jen jako člen výpravy; po ukončení hráčské kariéry v roce 2002 začal s trénováním, kromě pěti českých prvoligových klubů vedl i tři slovenské a jeden polský tým; jako kouč Žiliny se v sezoně 2010/11 podílel na vyřazení Sparty v posledním předkole Ligy mistrů; loni v únoru prodloužil smlouvu u slovenské reprezentační jednadvacítky o další kvalifikační cyklus, v červnu s ní smolně nepostoupil do semifinále Eura; v březnu se angažmá vzdal a převzal Spartu, avšak už v červenci byl po rozpačitých výsledcích v přípravě a prohře v úvodním duelu 2. předkola Evropské ligy v Subotici odvolán.

„Tato spolupráce se ukázala jako velmi úspěšná," zdůraznil šéf slovenského fotbalu Kováčik. "Navíc vedl mnohé z hráčů, kteří v současnosti působí v reprezentačním áčku," připomněl, že z jednadvacítky povýšili do áčka Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Albert Rusnák, Matúš Bero, Ľubomír Šatka a Adam Jakubech.

Hapal se stal patnáctým trenérem slovenského národního týmu v jeho novodobé historii. Na něm teď bude, aby si vytvořil vlastní realizační tým. "Bude to plně v jeho kompetenci," potvrdil Kováčik.

Český kouč slovenské reprezentace bude oficiálně představen na středeční tiskové konferenci, preméra pak na něho čeká 16. listopadu v Trnavě v utkání Ligy národů proti Ukrajině. Tři dny nato přijede se slovenským národním celkem do Prahy, aby se v Edenu utkal s českým mužstvem.

Pro Hapala je angažmá u slovenské reprezentace velká čest.

„To se nepovede každému. Snad zavážilo i to, že jsem na Slovensku dlouhodobě pracoval a měl jsem dobré výsledky s týmem do 21 let. Vážím si této možnosti, je pro mě velmi zavazující. V mužstvu je hodně kluků, které jsem trénoval v jednadvacítce. Cíle? První dvě utkání jsou v Lize národů, chceme v nich uspět a nevypadnout do nižšího koše. Pak se budeme chtít dobře připravit na kvalifikaci ME 2020 a postoupit na tento šampionát," řekl Hapal.