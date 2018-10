Česká hvězda bere v zámoří víc než Bůh z Los Angeles. A co Rooney?

Kam se hrabe Zlatan Ibrahimovic. To Bořek Dočkal je v zámoří v pořádném balíku. Fotbalový reprezentant si v MLS vydělá v klubu z Philadelphie za rok více než 1,7 miliónu dolarů, slavný Švéd má základ v Los Angeles Galaxy o pár set tisíc dolarů nižší (vydělává o 4,5 miliónu korun méně). Odměnám fotbalistů se věnovala média v zámoří. Do desítky nejlépe placených plejerů se třeba nově dostal Wayne Rooney, jemuž patří devátá pozice (více než 2,7 miliónu dolarů).

Říká o sobě, že je Bůh. A také to, že kdyby do Ameriky přišel už před lety, teď by už byl americkým prezidentem. Realita vypadá jinak. Švéd Zlatan Ibrahimovic v sedmatřiceti kope za LA Galaxy, nastřílel 23 gólů v 26 zápasech, celkem už nasázel přes 500 branek. A když se podívá na tabulku nejlépe placených hvězd zámořské MLS, nefiguruje se základním platem 1,5 miliónu dolarů ani v nejlepší dvacítce.

Na frak mu dává třeba i exsparťanský záložník Bořek Dočkal. Ten si v zámoří přijde v základu na 1 714 285 dolarů, což je více než 38 a půl miliónu korun. Ibra tak bere o čtyři a půl miliónu ročně méně. To je nejspíš pro všechny fanoušky překvapení, kdo by to řekl, jak českého reprezentanta v zámoří dokážou ocenit. Dočkal je na 21. místě finančního žebříčku MLS, Ibra je až na 28. pozici.

Média si pochopitelně všímají, že žebříčkem zamíchal příchod anglické hvězdy. Wayne Rooney se prosadil do TOP 10, je devátý, když bere necelých 2,8 miliónu dolarů. Nejvíce si vydělá i s bonusy Sebastian Giovinco z Toronta (7,115 miliónu dolarů).

Nejvíce vydělávající hráči v MLS