Bendtner má jít za napadení taxikáře do vězení: Jen chráním ty, které miluji, hájí se fotbalista

Obžalován byl i řidič taxíku, který po Bendtnerovi a jeho přítelkyni něco hodil.

Fotbalista, který má na kontě 81 zápasů za dánskou reprezentaci, se za incident už dříve omluvil svému současnému zaměstnavateli Rosenborgu Trondheim i fanouškům. Norský klub hráče nijak nepotrestal.

"Zapletl jsem se do mimořádně nešťastné události. Nikdy by mě nenapadlo, kam až to může dojít, a jsem z toho samozřejmě hrozně smutný. Nikdy jsem nebyl rváč, ale chráním ty, které miluji, na hřišti i mimo něj," uvedl autor 30 reprezentačních gólů.