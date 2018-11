Liberecký fotbal truchlí. Zemřel oblíbený rozhodčí, který zpíval i opery v divadle

„Jeho poslední slova na hřišti byla: ‚Kluci počkejte, jen co se nadechnu.' Poté jej křísili a podařilo se ho oživit. Okamžitě byl helikoptérou převezen do liberecké nemocnice, kde byl s diagnózou prasklé srdeční aorty operován. Bohužel za pár hodin zemřel. Bylo mu 48 let," potvrdil smutnou zprávu místopředseda Okresního fotbalového svazu v Liberci Miloslav Cihlář.

Zdeněk Nádeník pocítil nevolnost zhruba po hodině hry. „Je to šílené, nikdo z nás to nechápal. Během celého utkání nebylo nic znát, klasicky se s námi hádal, komunikoval... Za celý klub Arsenal Česká Lípa bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast rodině," pověděl českolipský záložník Adam Lacek pro isport.cz.

Cihlář znal Nádeníka přes čtyřicet let, od fotbalových žáčků. Po svém tátovi Zdeňkovi, který v 50. letech hrával za pražskou Spartu a později dlouhých 31 let dělal maséra u libereckých fotbalistů, zdědil tvrdou střelu.

„Pamatuji si, jak třeba ještě v žácích napálil tehdy ještě těžký kopací balón z pětatřiceti metrů do šibenice. Byl vyhlášený i trestnými kopy," vzpomenul Cihlář. Nejdál to však Zdeněk Nádeník jako fotbalista dotáhl do krajských soutěží. V polovině 90. let musel kariéru ukončit kvůli komplikovanému zranění kolena.

U milovaného sportu zůstal jako sudí. „Zkušený chlap, který byl naprosto nad věcí. Jak v životě, tak na hřišti. Spíše se snažil hráče uklidňovat, aby neřešili to, co nemají, a aby se věnovali jen samotný hře a rozhodování nechávali na něm. To se mu i dařilo, protože měl vrozenou autoritu i díky sebevědomí z divadla, kterou na hřišti uplatňoval," vzpomenul v současné chvíli hrající trenér Ruprechtic Zbyněk Rampáček, který v dresu Liberce a Teplic nasbíral v české nejvyšší soutěži celkem 178 startů.

„Myslím, že mohl pískat i výš, na okresní a krajské úrovni to byl nadstandardní rozhodčí," dodal bývalý obránce, který se s Nádeníkem znal přes třicet let.

„Poznali jsme se v ruprechtickém dorostu v polovině 80. let. Jeho tatínek masíroval ve Slovanu, takže jsme se potkávali i tam, když chodil za tátou," řekl Rampáček.

Černá vlajka na libereckém divadle

Černá vlajka zavlála i na libereckém divadle F. X. Šaldy, kde zpíval operní árie. „Nečekaně zemřel výborný divadelník a kolega, stejně jako známý a oblíbený fotbalový rozhodčí, laskavý, nekonfliktní člověk, plný pozitivní energie a humoru. Bez nadsázky byl po dlouhá léta spolehlivým srdcem a jádrem operního sboru, do něhož začátkem 90. let kontinuálně přešel ze Severáčku," stojí v prohlášení libereckého divadla.

„Svými jevištními i organizačními dovednostmi byl nepřehlédnutelnou postavou libereckého jeviště, což prokázal zvláště řadou operetních a muzikálových rolí a roliček. Těžko se hledají slova k popsání skutečné bolesti, kterou teď všichni jeho blízcí a kolegové cítíme," pokračuje oznámení.

Zdeněk Nádeník v jednom rozhovoru z roku 2011 porovnával dva rozdílné světy, které představuje fotbalový trávník a divadelní jeviště. „Hrál jsem Dia, takže jsem byl na jevišti jako bůh a všichni byli pode mnou. Něco jako rozhodčí na hřišti," smál se tehdy. Ještě v neděli měl Zdeněk Nádeník řídit zápas žáků Ruprechtic s Desnou, toho se však již nedočkal, když si ho bůh předčasně povolal k sobě...