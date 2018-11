Zabránil gólu, ale ta bolest! Obětavý obránce je hitem internetu

Auuuu! Tohle muselo bolet. Fotbalový obránce se obětavě vrhl po míči směřujícím do branky i za cenu toho, že si ublíží. Nejspíš však úplně netušil, jak jeho akrobatický kousek skončí. Gólu zabránil, ale zda za to stála bolest, kterou si způsobil, to je otázka. Posoudit vše můžete ve videu v článku. Na internetu je každopádně hitem.