Boltovi dal klub košem, v brance si nechal nešťastníka

To je ostuda! Padl na kolena a nejraději by se neviděl. Gólman australského fotbalového klubu Central Coast Mariners dobře věděl, jak týmu zavařil. Trestný kop ze třiceti metrů sice plachtil mezi tyče, zdálo se však, že brankář v pohodě zasáhne. Jak to dopadlo se můžete podívat v přiloženém videu. Klub, který neúspěšně jednal o angažmá s jamajským rychlíkem Usainem Boltem, má o další popularitu postaráno.

Nikdo nečekal zázraky, fanouškům je jasné, že tým Central Coast Mariners asi nebude útočit na tituly. I to, že se klub kvůli finančním požadavkům nedohodl na angažmá s rychlíkem Boltem, by leckdo pochopil. Ale tohle už je prostě moc. V utkání s Adelaide United si vybral slabší chvilku brankář a inkasoval šílený gól.

Za stavu 0:2 přišla rána z trestného kopu, která smolaři v rukavicích propadla do sítě a pasovala jej do role poušťáka. Dobře to věděl i samotný nešťastník Ben Kennedy. Hodnou chvíli klečel s hlavou v dlaních a pohled do tváře dával tušit, že tenhle gól si za rámeček nedá.