Předseda fotbalového klubu AS Monako ruský miliardář Dmitrij Rybolovlev byl vzat do vazby kvůli podezření z korupce. Jednapadesátiletý oligarcha podle vyšetřovatelů podplácel tamní policii i justici. Pro trápícího se francouzského mistra ze sezony 2016/17 je to další rána.